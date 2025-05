Novos recursos do Spotify facilitam acompanhar e descobrir podcasts

O Spotify anunciou hoje uma série de novidades que prometem tornar a experiência com podcasts ainda mais prática e personalizada para os usuários.

Segundo a empresa, essas atualizações chegam para melhorar a descoberta de novos programas, facilitar o acompanhamento dos episódios e aproximar criadores e ouvintes — tudo em meio à disputa com a Apple e o YouTube pela preferência do público.

Entre as mudanças, a principal está na tela inicial do app, que agora dá mais destaque às recomendações de podcasts. Logo abaixo dos atalhos, os usuários verão sugestões de programas e episódios (inclusive em vídeo) com base no que já costumam ouvir.

Algumas dessas indicações virão acompanhadas de um pequeno comentário explicando por que aquele conteúdo pode ser do seu interesse. Segundo a empresa, os testes iniciais mostraram aumento no engajamento, com mais curtidas, salvamentos e reproduções.

Outro recurso muito pedido pelos usuários é o novo feed Seguindo, que agora reúne todos os episódios mais recentes dos podcasts que você acompanha em um só lugar, dentro da aba de Podcasts. A ideia é facilitar o acesso ao conteúdo novo, sem precisar ficar procurando programa por programa.

Além disso, a plataforma vai lançar, nas próximas semanas, a seção Neste episódio. Com ela, os criadores poderão incluir links diretos para conteúdos mencionados durante a gravação (tais como músicas, outros podcasts, audiolivros, playlists, etc.) tudo disponível na própria plataforma.

Por fim, os comentários em podcasts também estão passando por melhorias. Agora, será possível responder em formato de thread e reagir com emojis. Os criadores, é claro, continuarão tendo controle total sobre essa área e poderão escolher quais comentários aparecem ou até desativar completamente a função para determinados episódios ou programas.

Ao lado da música e dos audiolivros, essas mudanças fazem com que o Spotify brigue diretamente com outros players do mercado, mostrando que os podcasts são parte fundamental do ecossistema da plataforma.

Da mesma forma, o serviço sueco também continua apostando em conteúdos em vídeo e no apoio a criadores, haja vista que estamos em uma corrida cada vez mais acirrada pelo público fã de áudio.

via TechCrunch