Opera Neon é um novo navegador que funciona como um agente de IA

A Opera anunciou hoje mais uma versão para o seu popular navegador (que já conta com as variantes One, Air e GX). Trata-se do Opera Neon, um browser projetado para funcionar como um agente completo de inteligência artificial (IA) — de certa forma uma evolução do Operator, demonstrado recentemente pela empresa.

Requerendo uma assinatura premium para ser utilizado, o navegador faz bem mais do que apenas pesquisar por determinado assunto usando IA: ele pode automatizar tarefas e agir como um parceiro do usuário, fazendo desde coisas simples (como fazer compras) até mais complexas (como criar um protótipo de um jogo ou um site).

O Opera Neon é um navegador agente projetado para entender sua intenção, ajudar com tarefas e realizar ações. Ele foi desenvolvido para ajudá-lo a fazer as coisas e explorar o que é possível quando agentes inteligentes trabalham ao seu lado.

Fazendo tudo com segurança e privacidade, o Opera Neon trabalha até mesmo caso você fique offline (ele continua fazendo o trabalho na nuvem e o deixa pronto para quando a conexão for estabelecida). Ele também permite fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, funcionando como um verdadeiro agente multitarefas.

Não podemos esquecer, é claro, da possibilidade de interagir com a IA da Opera como um chatbot. Analisando as páginas diretamente pelo código-fonte (e não como se elas fossem uma imagem), o Opera Neon pode fornecer rapidamente o contexto sobre determinado site, bem como gerar imagens ou outros tipos de arquivos.

Por enquanto contando apenas com a versão para desktop, o Opera Neon poderá ser utilizado apenas por meio de convites nessa fase inicial. É possível ser um dos primeiros a experimentá-lo se juntando à lista de espera disponibilizada pela empresa, a qual está disponível no site oficial do novo browser.