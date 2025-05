pico-mac-nano é uma réplica funcional do Macintosh 128K com apenas 6,2cm de altura

Hoje em dia é possível emular softwares antigos com relativa facilidade, mas já pensou em usar uma versão antiga do sistema operacional dos Macs em um dispositivo que cabe na palma da sua mão?

A 1-bit-rainbow (uma empresa que comercializa peças de reposição para Macs mais antigos) pensou nisso e colocou no mercado o pico-mac-nano, uma réplica funcional de 2,4 polegadas (aproximadamente 6,2cm) de altura do Macintosh 128K.

Isso mesmo! O dispositivo é alimentado pelo Raspberry Pi Pico (responsável por emular o System 1, sistema do antigo computador) e conta com uma tela minúscula para exibir as informações.

Contando com suporte a teclados e mouses USB modernos, o dispositivo costuma ser comercializado em sua versão base por £56, mas atualmente encontra-se fora de estoque.

Curiosamente interessante, não acham?

