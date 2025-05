Quarta temporada de “The Morning Show” estreará em 17/9 no Apple TV+

A espera pela quarta temporada de “The Morning Show” agora tem data para acabar! O Apple TV+ revelou hoje que seu drama de sucesso estrelado e produzido por Jennifer Aniston e Reese Witherspoon retornará no dia 17 de setembro de 2025 (uma quarta-feira), com o primeiro episódio, seguido por novos episódios semanais até 19 de novembro.

Publicidade

A quarta temporada chegará quase dois anos após os eventos da terceira. Com a fusão UBA-NBN concluída, a redação precisa lidar com novas responsabilidades, motivos ocultos e a natureza elusiva da verdade em um país polarizado.

Em um mundo repleto de deepfakes, teorias da conspiração e acobertamentos corporativos — em quem você pode confiar? E como saber o que é realmente real?

Além de Aniston e Witherspoon, o elenco da quarta temporada inclui Aaron Pierre, Billy Crudup, Boyd Holbrook, Greta Lee, Jeremy Irons, Jon Hamm, Karen Pittman, Mark Duplass, Marion Cotillard, Nestor Carbonell, Nicole Beharie e William Jackson Harper.

Who's telling the story now?#TheMorningShow returns September 17. pic.twitter.com/gV6Rm08arv — Apple TV (@AppleTV) May 28, 2025 Quem está contando a história agora?

#TheMorningShow retornará em 17 de setembro.

Confira as primeiras imagens:

O drama tem produção executiva de Charlotte Stoudt, e direção e produção executiva de Mimi Leder. A série é produzida por Michael Ellenberg e Lindsey Springer, além de Stoudt e Leder. Witherspoon é produtora executiva ao lado de Lauren Neustadter pela Hello Sunshine, enquanto Aniston e Kristin Hahn são produtoras executivas pela Echo Films. Zander Lehmann e Micah Schraft também são produtores executivos.

Publicidade

Alguém animado com a notícia por aí? 😃

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.