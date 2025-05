Satechi lança rastreadores para carteiras, bagagens e óculos compatíveis com a rede Buscar

A Satechi ampliou sua linha de produtos FindAll com o lançamento de quatro novos acessórios inteligentes que suportam a rede Buscar (Find My), da Apple.

Entre as novidades estão um estojo para óculos, um rastreador em formato de cartão para carteira, uma etiqueta de bagagem e um chaveiro. Eles se juntam ao porta-passaporte já lançado e completam a coleção feita para quem vive perdendo os itens.

De acordo com a empresa, todos os produtos são compatíveis com o app Buscar, que permite localizar objetos mesmo fora do alcance do Bluetooth; como sabemos, eles aproveitam a conexão com outros dispositivos da Maçã nas proximidades. Assim, ao esquecer de algo, será possível receber alertas, direções para encontrar o item perdido e um aviso sonoro para facilitar a busca.

O FindAll Card é um rastreador discreto e fino que custa US$35. Ideal para ser guardado dentro da carteira, ele é feito de alumínio e vidro temperado, tem resistência à água e poeira (IP67) e uma bateria que dura até 16 meses, sendo o mais duradouro da linha.

Já a FindAll Smart Glasses Case é uma solução para quem vive perdendo os óculos. Custando US$50, ela tem design dobrável, interior com forro de microsuede para evitar arranhões nas lentes e fechamento magnético. A bateria recarregável tem autonomia de até oito meses.

Para quem viaja com frequência, a FindAll Luggage Tag funciona como uma etiqueta de bagagem comum, mas com tecnologia de rastreamento embutida. Feita em couro vegano, ela custa US$45 e tem alça ajustável e uma aba que protege seus dados pessoais. É uma alternativa discreta ao AirTag, com até oito meses de bateria.

O FindAll Keychain, por fim, custa US$30 e é voltado para quem quer um rastreador compacto para chaves ou outros objetos do dia a dia. Também feito de couro vegano, ele vem com argola integrada e tem bateria com duração de até 12 meses.

Todos os acessórios da linha podem ser recarregados sem fio, com carregadores Qi, Qi2 e MagSafe compatíveis. Além disso, eles contam com luzes indicadoras para mostrar o status da carga e podem emitir um som para ajudar na localização.

Os novos produtos já estão disponíveis nas cores preto (black), rosa-deserto (desert rose) e areia (sand), e já podem ser encontrados no site oficial da Satechi ou na Amazon. Também há a opção de comprar kits promocionais com desconto.

