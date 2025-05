Analista corrobora possibilidade de o “iPhone 17″ ter uma tela de 6,3”

Após diversos rumores sobre especificações e tamanhos das telas da linha “iPhone 17” — que deverá ser revelada no segundo semestre deste ano contando com novos modelos, como o “iPhone 17 Air/Slim” —, o analista de displays Ross Young reforçou hoje em um post no X que a tela do próximo modelo de entrada deverá, de fato, ser maior que a do seu antecessor.

No ano passado, a Maçã aumentou o tamanho dos displays nos modelos iPhones 16 Pro/16 Pro Max em comparação aos mesmos modelos da geração anterior, saltando de 6,1 e 6,7 polegadas para 6,3″ e 6,9″, respectivamente. Contudo, as telas dos modelos de entrada/intermediário (iPhones 16/16 Plus) permaneceram com o mesmo tamanho.

Para o lançamento do “iPhone 17”, entretanto, a intenção da Apple é substituir uma versão “Plus” pelo modelo “Air” — mudança que, segundo Young, fará com que o modelo básico tenha uma tela incrementada, do mesmo tamanho da do iPhones 16 Pro, passando de 6,1″ para 6,3″.

Resumidamente, o “iPhone 17” e o “iPhone 17 Pro” deverão contar com o mesmo display de 6,3″, ao passo que o “iPhone 17 Pro Max” terá a já conhecida tela de 6,9″. Enquanto isso, o suposto modelo ultrafino estreará um novo tamanho de tela: 6,6″.

O rumor do upgrade já havia circulado antes por outras fontes, bem como que a tela do modelo básico do “iPhone 17” provavelmente terá uma taxa de atualização de 120Hz (tecnologia ProMotion), assim como a das versões topos-de-linha.

Ademais, os “iPhones 17 Pro” e o “iPhone 17 Air” provavelmente terão uma barra de câmera traseira redesenhada, enquanto o recurso Tela Sempre Ativa (Always On Display) deverá ser expandido para os modelos mais baratos, alavancando o seu custo-benefício e tornando-o mais atrativo.

