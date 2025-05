Apple se prepara para inaugurar a sua terceira loja física na Índia

De acordo com informações do Business Standard, a Apple está em via de inaugurar a sua terceira loja na Índia, que ocupará um espaço do Phoenix Mall of Asia, localizado na cidade de Bengaluru.

A companhia, vale notar, já conta com lojas nas cidades de Nova Delhi (Apple Saket) e Mumbai (Apple BKC), ambas inauguradas em 2023.

Ainda segundo o veículo, a nova loja, que terá cerca de 743m², contará com metade da área disponível na Apple BKC, mas será bastante parecida com a Apple Saket em termos de dimensões. Mais especificamente, ela ocupará o espaço tomado atualmente pelas unidades F-39 a F-42 no primeiro andar do shopping,

Documentos vistos pelos Business Standard indicam que a empresa vai pagar US$244.000 por ano pelo aluguel do espaço — isso sem contar o reajuste anual de 15% previsto em contrato.

A empresa também destinará 2% da receita da loja para o dono do espaço pelos primeiros três anos de aluguel. A partir daí, esse número aumentará para 2,5%, com um valor máximo de duas vezes o valor principal do aluguel.

A locação passou a valer em 8 de novembro de 2024, mas a Apple só passará a pagar aluguel a partir de 8 de agosto deste ano. A Maçã também impôs uma zona de exclusividade no shopping, impedindo que seus donos cedam espaços para empresas concorrentes nas proximidades da loja.

Uma data para a inauguração da nova Apple Store, que também não tem um nome confirmado, ainda precisa ser revelada. De qualquer forma, ela reforça o comprometimento da empresa com a Índia, que ganhou importância após as tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China se intensificarem nos últimos anos.