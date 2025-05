Apple TV+ anuncia série com Liev Schreiber, Zazie Beetz e Stephen Graham

O Apple TV+ anunciou hoje que conseguiu os direitos de uma nova série — cujo nome ainda não foi revelado. Trata-se de uma produção dramática de dez episódios que será estrelada por Liev Schreiber (que também atua como produtor executivo), Zazie Beetz e Stephen Graham.

Baseada nos romances policiais mais vendidos de Lars Kepler, a série será escrita e produzida por Rowan Joffe e John Hlavin e contará a história de Jonah Lynn (Schreiber), um ex-soldado que se torna detetive de homicídios e se muda para uma pequena cidade no oeste da Pensilvânia.

Cansado de trabalhar nas ruas difíceis da Filadélfia, ele acredita que terá uma vida tranquila a partir de agora, mas passa a ser surpreendido com os inúmeros ataques do serial killer Jurek Walter (Graham) à nova cidade e à sua família, se vendo obrigado a proteger tudo o que tem.

Quando a busca desesperada pela última vítima desaparecida de Jurek força Jonah a enviar sua filha adotiva, a agente do FBI Saga Bauer (Beetz), ao confronto com Jurek, até onde Jonah irá?

Joffe e Hlavin (que são os showrunners), Tim Van Patten (que dirigirá os dois primeiros episódios), Schreiber, Beetz, Kepler (pseudônimo de Alexandra Coelho Ahndoril e Alexander Ahndoril), Øystein Karlsen, David Rysdahl, Dorothy Fortenberry e Niclas Salomonsson são produtores executivos.

Resultado de uma associação entre a A+E Studios e a Range Studios, as filmagens da nova série estão previstas para começar a partir do verão local (que começa em junho), contando ainda com Julie Herrin como coprodutora executiva.

