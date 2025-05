Apple TV+: “Ruptura” poderá ganhar dois spinoffs, diz o diretor Ben Stiller

Com o sucesso avassalador de “Ruptura” (“Severance”), é de se esperar que o Apple TV+ tente surfar a onda de popularidade da série de outras maneiras, como lançando produções derivadas e outros conteúdos inspirados no universo das Indústrias Lumon.

Surpreendentemente, mesmo após mais de três anos desde a estreia da primeira temporada da produção, isso ainda não aconteceu. No entanto, de acordo com o seu diretor e produtor executivo, Ben Stiller, isso pode estar prestes a mudar.

Em uma entrevista concedida à Variety ao lado da estrela principal de “Severance”, Adam Scott, Stiller disse que o time criativo da série está explorando duas ideias separadas de spinoffs que podem acabar dando as caras no catálogo do Apple TV+ em algum momento.

Ainda de acordo com ele, que optou por não revelar qualquer detalhe sobre esses dois potenciais projetos, ambas as ideias ainda estão em uma fase muito inicial de desenvolvimento, o que significa que tudo poderá acontecer daqui para frente (inclusive… nada).

Stiller e Scott também foram confrontados com algumas perguntas sobre a vindoura terceira temporada de “Severance”, mas nenhuma informação chegou a ser compartilhada.

Caso alguma dessas duas ideias (ou as duas) saia do papel, esse projeto se juntará a outras produções do Apple TV+ que também são consideradas spinoffs, como “Side Quest” (que nada mais é do que uma série derivada de “Mythic Quest”) e “Star City” (derivada de “For All Mankind”).

Animados para o futuro desse universo? 👀

