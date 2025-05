Faturamento de desenvolvedores na App Store quase triplicou em cinco anos nos EUA

Às vésperas da WWDC25, marcada para começar no dia 9 de junho, a Apple divulgou novos dados relacionados ao sucesso financeiro da App Store nos Estados Unidos. Os números vêm de um estudo financiado pela companhia, conduzido pelo professor Andrey Fradkin, da Questrom School of Business da Universidade de Boston, e pela economista Dra. Jessica Burley, do Analysis Group.

Segundo a Apple, seu ecossistema gerou US$406 bilhões em faturamento e vendas para desenvolvedores em 2024 — quase o triplo do que foi verificado em 2019, quando esse valor foi de US$142 bilhões. A Apple também destacou que, para 90% do faturamento e das vendas facilitadas pela App Store, não foram pagas comissões.

Apenas uma pequena parcela dos desenvolvedores nos EUA paga comissões à Apple — e a maioria está no Programa para Pequenos Negócios da App Store (App Store Small Business Program), em que a comissão é reduzida da taxa padrão (30%) para a metade (15%) — sendo elegíveis aqueles que faturaram até US$1 milhão durante o ano anterior. Entre eles, os ganhos aumentaram 76% entre 2021 e 2024, segundo a pesquisa.

Além disso, o novo relatório destaca quanto os desenvolvedores estão lucrando com a App Store em circunstâncias nas quais não precisam pagar comissão. Por exemplo, a Apple afirma que, no ano passado, seu ecossistema proporcionou US$277 bilhões em faturamento e vendas totais de bens e serviços físicos, US$75 bilhões em publicidade nos aplicativos e US$53 bilhões em bens e serviços digitais.

Divulgação/Apple

Foi ressaltado ainda que, desde 2019, os gastos com bens e serviços físicos mais que triplicaram, enquanto os gastos com bens e serviços digitais (incluindo publicidade) em aplicativos mais que dobraram, ao passo que os gastos gerais com varejo e entrega de alimentos mais que quadruplicaram.

A Apple também lembra que a App Store permite que os desenvolvedores alcancem um mercado global de 175 países e regiões e evita bilhões em transações fraudulentas. Seus investimentos também incluem 250 mil APIs , como parte de frameworks como HealthKit, Metal, Core ML, MapKit e SwiftUI.

Por fim, um outro dado destacado indica que a Apple gera mais de 2,9 milhões de empregos nos EUA — seja diretamente ou por meio de fornecedores e fabricantes, bem como desenvolvedores.

No entanto, esses dados não protegem a Apple de ser forçada a afrouxar as regras da App Store para promover a concorrência nos EUA, como temos acompanhado no caso entre a companhia e a Epic Games.