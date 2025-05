Google implementará pesquisa com o Lens nos Shorts do YouTube

O Google Lens, função que permite pesquisar informações sobre coisas ao seu redor de forma simples e prática por meio do reconhecimento automático de imagem, será implementado (inicialmente em versão beta) no YouTube Shorts, conforme anunciado pela empresa.

Com lançamento previsto para as próximas semanas, o recurso poderá ser acessado pelo app do YouTube pausando o Short e tocando no botão Lens, que aparecerá no menu superior do player.

Após isso, basta circular, destacar ou tocar no item desejado para gerar a pesquisa detalhada, com correspondências visuais e resultados sobrepostos ao Short — podendo facilmente voltar ao conteúdo que estava sendo reproduzido.

Estamos animados para lançar uma nova versão beta que leva a magia do Google Lens ao YouTube Shorts. Nas próximas semanas, você poderá usar o Lens para pesquisar o que vê enquanto assiste aos Shorts. Por exemplo, se estiver assistindo a um Short filmado em um local que deseja visitar, você pode selecionar um ponto de referência para identificá-lo e aprender mais sobre a cultura e a história do destino!

O Lens começou a ser expandido nos últimos meses, com funcionalidades para vídeos e lojas. Durante a sua fase de teste no Shorts, ele não contará com anúncios nos resultados da pesquisa ou com links de afiliados do YouTube Shopping e promoções de produtos pagos.

No YouTube, o Lens poderá mostrar resultados para figuras públicas notáveis, mesmo não tendo reconhecimento facial como uma de suas funções. Além disso, dependendo da pesquisa feita, ele também poderá exibir visões gerais de IA sobre o tópico.

via The Verge