IA poderá viabilizar monitoramento da frequência cardíaca com os AirPods

Um estudo recém-publicado pela Apple mostrou que a inteligência artificial pode ser capaz de estimar a frequência cardíaca a partir de sons do coração — e isso abre espaço para que, no futuro, dispositivos como os AirPods ganhem funções voltadas à saúde.

A pesquisa testou se modelos de IA treinados originalmente para lidar com áudio e fala (e não com dados médicos) seriam capazes de interpretar fonocardiogramas, que são basicamente gravações dos batimentos cardíacos.

No total, seis modelos foram avaliados, incluindo um criado pela própria Maçã, baseado no CLAP (Contrastive Language-Audio Pretraining), que foi treinado internamente com 3 milhões de amostras de áudio. Embora não tenham sido criados para isso, os modelos funcionaram bem — e o da Apple obteve o melhor desempenho.

Para fazer os testes, os pesquisadores usaram um banco de dados público com mais de 20 horas de gravações feitas em hospitais, todas analisadas por especialistas. Esses áudios foram divididos em pequenos trechos de cinco segundos, o que gerou cerca de 23 mil amostras. A partir disso, uma rede neural foi treinada para estimar a frequência cardíaca em batimentos por minuto.

Um ponto curioso do estudo foi perceber que camadas mais rasas ou intermediárias dos modelos funcionaram melhor do que as camadas mais profundas, que geralmente são otimizadas para linguagem e não para sinais fisiológicos (como os do coração).

Outro destaque foi a combinação entre métodos tradicionais de processamento de som e as técnicas mais modernas de IA: quando um método tinha dificuldades, outro conseguia preencher as lacunas, resultando em uma análise mais precisa.

Apesar de o estudo não fazer promessas clínicas ou comerciais, ele aponta caminhos bem promissores. A própria equipe da Apple já indicou que planeja aprimorar os modelos para saúde, desenvolvendo versões mais leves para dispositivos econômicos e explorando novas aplicações para detectar outras condições fisiológicas.

Se você já usou AirPods em um ambiente silencioso, talvez tenha percebido um som abafado vindo de dentro — como se fosse o eco do seu próprio corpo. Não é impressão sua: os microfones internos captam até os sons mais sutis.

Agora, imagine se essa capacidade fosse usada para algo além do cancelamento de ruído. É exatamente isso que o novo estudo da Apple começa a explorar.

Embora ainda esteja no campo da pesquisa, a ideia de transformar os AirPods em sensores de saúde, capazes de acompanhar seus batimentos cardíacos com ajuda de inteligência artificial, já não parece tão futurista assim.

