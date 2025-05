Instagram agora permite fotos no formato 3:4, sem cortes ou ajustes

O Instagram finalmente liberou o suporte nativo para fotos no formato 3:4, o mesmo usado pela maioria das câmeras de celular. Agora, portanto, dá para postar fotos exatamente como elas foram tiradas, sem precisar cortar nem ajustar nada.

Publicidade

A novidade, que abrange tanto posts únicos quanto carrosséis, foi anunciada primeiro no canal de transmissão para criadores e confirmada posteriormente pelo chefe do Instagram, Adam Mosseri, em uma publicação no Threads.

O Instagram agora oferece suporte para fotos no formato 3:4 — o padrão utilizado pela maioria das câmeras de celular. A partir de agora, ao postar uma imagem nesse formato, ela será exibida exatamente como foi capturada.

Até então, quem quisesse postar uma foto mais retangular precisava se virar para encaixar nos formatos disponíveis: o quadrado (1:1) ou o vertical (4:5). Com isso, parte da imagem era perdida ou a composição era comprometida.

Essa mudança vem depois de uma atualização feita em janeiro passado, quando o Instagram passou a exibir imagens no perfil em formato retangular. Na época, essa mudança sinalizou que a plataforma estaria repensando seus padrões visuais.

Apesar de o maior foco do Instagram hoje estar nos vídeos — principalmente nos Reels, que dominam o feed e geram mais engajamento —, as fotos continuam sendo bastante populares entre amigos e criadores de conteúdo.

Publicidade

O novo formato já começou a ser liberado para usuários do iOS e Android ao redor do mundo, mas vale lembrar que os formatos antigos continuam disponíveis. Isto é: você ainda pode postar no clássico quadrado (1:1) ou no vertical (4:5), caso prefira. 😉

via The Verge