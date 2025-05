Instagram: como gravar e pausar Reels usando um gesto da mão [iPhone]

O Instagram permite gravar facilmente vídeos para serem publicados como Reels na rede social — uma resposta da Meta ao boom do TikTok. Caso você faça uso desse recurso, saiba que há um truque bem bacana que facilita essas gravações.

Batizado de Controle de gestos, ele possibilita usar um gesto de mostrar a palma da sua mão para a câmera a fim de iniciar e pausar a gravação do vídeo — ou seja, sem que seja necessário tocar na tela.

Veja como usar isso! ✋

Com o app aberto, toque no botão “+”, na parte inferior da tela, e selecione “Reel”. Use a setinha voltada para baixo (na barra lateral de controles) e escolha “Controle de gestos”.

Após isso, basta levantar a sua mão na frente da câmera e aguardar até que o app reconheça-a. Espere pela contagem regressiva para que o vídeo comece a ser capturado; para pausar, faça exatamente o mesmo movimento.

Fácil, né? 😊