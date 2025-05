Leilão da Receita tem lotes no Sul com iPhones, iPads, Apple Watches e mais

A Receita Federal vai realizar um novo leilão de mercadorias apreendidas, conforme publicado no edital 0900100/000005/2025. Entre os itens disponíveis, há diversos produtos da Apple — como iPhones, Apple Watches e AirPods.

Os lotes estão distribuídos em várias unidades da Receita, incluindo: a Alfândega de Curitiba/PR (lotes 1 a 10), as Delegacias de Maringá/PR (11 a 34), Cascavel/PR (35 a 56), Londrina/PR (198 a 211), Ponta Grossa/PR (212 a 246), Joinville/SC (247 a 252) e a Alfândega de Foz do Iguaçu/PR (57 a 197). No total, são 252 lotes disponíveis.

Vale destacar que a Receita não fornece detalhes sobre os aparelhos, e os produtos podem vir sem garantia, sem acessórios, com sinais de uso ou até sem funcionar. Fique atento à tabela abaixo para mais informações.

Lote Produto(s) da Apple Lance mínimo 5 2x iPhone 15 Pro Max (256GB)

2x MacBook Air M1 (8GB/256GB)

2x iPad de 9ª geração (64GB)

1x Apple Watch SE de 44mm (geração não especificada) R$12.100 6 2x iPhone 15 Pro Max (256GB)

1x iPad de 10ª geração (64GB)

1x iPad de 9ª geração (256GB)

2x MacBook Air M1 (8GB/256GB) R$12.000 7 2x iPhone 15 Pro (256GB)

2x iPad de 9ª geração (64GB)

2x MacBook Air M1 (8GB/256GB) R$11.500 8 2x iPhone 15 Pro Max (256GB)

1x iPad Air de 5ª geração (64GB)

2x iPad 9 (64GB)

2x MacBook Air M2 de 13″ (8GB/256GB) R$14.000 9 2x iPhone 15 Pro Max (256GB)

2x iPad de 9ª geração (64GB)

2x MacBook Air M2 de 13″ (8GB/256GB) R$12.500 10 2x iPhone 15 Pro Max (256GB)

2x iPad de 9ª geração (64GB)

2x MacBook Air M2 de 13″ (8GB/256GB) R$11.500 12 3x AirPods

2x AirPods Pro 2 R$28.000 13 1x iPad mini de 6ª geração (64GB)

11x iPad de 10ª geração (64GB)

18x iPad de 9ª geração (64GB)

6x iPad Air 5ª geração (64GB)

4x iPad Air 5ª geração (256GB)

3x iPad de 10ª geração (256GB)

2x iPad de 9ª geração (256GB)

1x MacBook Air (geração não especificada)

1x Magic Keyboard para iPad

1x Apple Pencil R$45.500 15 5x Apple Watch Series 8 (41mm)

3x Apple Watch Series 8 (45mm)

3x Apple Watch SE de 1ª geração (40mm)

4x Apple Watch SE de 1ª geração (44mm)

11x Apple Watch Series 9 (45mm)

2x Apple Watch SE de 2ª geração (40mm)

3x Apple Watch SE de 2ª geração (44mm)

9x Apple Watch Series 9 (41mm)

2x Apple Watch Ultra 2 (49mm) R$47.500 17 11x Magic Mouse

2x AirPods Max

12x AirTag R$55.000 18 8x Apple TV 4K

18x Apple Pencil (1ª geração)

1x Apple Pencil (USB-C)

8x Apple Pencil (2ª geração) R$42.000 21 2x Apple Pencil (2ª geração)

6x AirPods R$37.000 22 16x iPad de 10ª geração (64GB)

28x iPad de 9ª geração (64GB)

6x MacBook Air (geração não especificada)

3x iPad Air de 5ª geração (256GB)

1x Apple Pencil (modelo não especificado)

14x iPad Air de 11″ (geração não especificada)

2x Mac mini (geração não especificada)

1x iPad de 9ª geração (256GB)

1x iPad Air 5ª geração (64GB)

8x iPad Air (geração não especificada)

2x iPad mini de 6ª geração (64GB) R$70.000 25 44x Apple Watch Series 9 (41mm)

5x Apple Watch SE de 2ª geração (44mm)

2x Apple Watch Ultra 2 (49mm)

6x Apple Watch SE de 1ª geração (40mm)

5x Apple Watch Series 9 (45mm)

3x Apple Watch SE de 2ª geração (40mm) R$44.500 27 2x AirPods Pro R$22.000 28 5x MacBook Air (geração não especificada)

14x iPad de 10ª geração (64GB)

20x iPad de 9ª geração (64GB)

5x Apple Pencil (USB-C)

8x iPad Pro de 6ª geração (128GB)

5x iPad Air 5ª geração (64GB)

3x iPad Air 5ª geração (256GB)

3x Magic Keyboard para iPad

2x Magic Mouse

3x Magic Keyboard

1x iPad de 9ª geração (256GB)

7x iPad Air (128GB)

2x iPad Mini 6ª geração (64GB) R$93.000 30 1x AirPods Pro

1x Apple Pencil (2ª geração) R$64.000 31 20x Apple Watch Series 9 (45mm)

20x Apple Watch Series 9 (41mm)

22x Apple Watch SE de 2ª geração (40mm)

1x AirPods R$43.500 32 10x Apple Pencil (2ª geração)

19x Apple Pencil Pro

5x Magic Mouse

10x AirPods 3

20x Cabo USB da Apple

2x AirPods Max

12x AirTag R$28.500 198 3x iPhone 15 (128GB)

1x iPhone 13 (128GB) R$380.000 199 5x Apple Watch Series 9 (41mm)

3x Apple Watch SE de 2ª geração (tamanho não especificado)

12x iPad de 10ª geração (64GB)

5x Apple Watch SE de 2ª geração (40mm)

6x Apple Watch SE de 2ª geração (44mm)

1x Apple Studio Display

4x MacBook Air M1 (8GB/256GB)

1x Apple Watch Series 9 (45mm)

2x MacBook Air de 13″ (geração não especificada)

8x iPad de 9ª geração (64GB)

1x iPad Air de 11″ (geração não especificada)

2x iPad Air de 11″ (geração não especificada)

10x Magic Mouse

2x Apple Watch Series 10 (46mm) R$47.500 200 107x iPad de 10ª geração (64GB)

1x iPad de 10ª geração (256GB)

1x iPad Air 5ª geração (64GB)

10x iPad de 9ª geração (64GB)

1x iPad Mini 6ª geração (64GB) R$120.000 201 40x Cabo USB-C da Apple

32x Adaptador de energia da Apple

5x Apple Pencil (2ª geração)

1x Apple Pencil

4x iPad de 10ª geração (64GB)

1x Apple Watch SE de 40mm (geração não especificada)

5x Apple Watch SE de 44mm (geração não especificada)

4x MacBook Air de 13″ (geração não especificada)

1x iPad de 9ª geração (64GB)

59x AirTag

1x Apple Pencil (USB-C)

1x Carregador da Apple R$70.000 202 5x iPad de 10ª geração (64GB)

57x iPad de 9ª geração (64GB)

2x MacBook Air M2 de 13″ (256GB)

1x MacBook Air M1 de 13″ (256GB)

61x Apple Watch SE de 1ª geração (44mm)

76x Apple Watch SE de 1ª geração (40mm)

1x Apple Watch Series 9 (41mm)

29x Apple Pencil

4x Apple Watch Series 9 (45mm)

12x Apple Watch Series 10 (42mm)

14x Apple Watch Series 10 (46mm)

50x AirTag R$100.000 203 12x iPhone 15 (128GB)

8x iPhone 13 Pro Max (128GB)

1x iPhone 14 Pro (128GB)

1x iPhone 14 Pro Max (128GB) R$245.000 243 8x iPhone 13 Pro Max (128GB)

1x iPhone 14 Pro (128GB)

1x iPhone 14 Pro Max (128GB) R$343.000 244 1x iPad (geração não especificada)

9x iPhone 11 (64GB)

1x iPhone 11 (128GB) [Recondicionado]

9x iPhone 14 Pro Max (128GB)

1x iPhone 11 (128GB)

1x iPhone 14 (128GB) [Recondicionado]

1x iPhone 14 Pro [Recondicionado]

1x iPhone XR (64GB) [Recondicionado]

1x iPhone 11 (256GB) [Recondicionado]

1x iPhone 12 (64GB) [Recondicionado]

5x iPhone 14 (128GB)

2x iPhone 14 Pro Max (256GB) R$372.000 245 4x iPhone 11 (64GB) [Recondicionado]

1x iPhone 12 Pro Max (512GB) [Recondicionado]

1x iPhone 13 Pro Max (256GB) [Recondicionado]

1x iPhone 13 Pro (256GB) [Recondicionado]

1x iPhone 12 (64GB) [Recondicionado]

1x iPhone 12 Pro (256GB) [Recondicionado]

1x iPhone 12 Pro (128GB) [Recondicionado]

1x iPhone XR (64GB) [Recondicionado]

1x iPhone 11 Pro Max (512GB) [Recondicionado]

3x iPhone 12 (256GB)

2x iPhone 11 (128GB)

1x iPhone 12 (128GB)

1x iPhone 14 Pro (256GB)

1x iPhone 14 Pro (128GB) R$174.500 247 1x iPhone XS (64GB) [Sem caixa]

2x iPhone 8 (256GB)

5x iPhone XR (128GB)

1x iPhone (Modelo não especificado)

2x iPhone XR (64GB)

1x iPhone X (256GB) [Sem caixa]

1x iPhone 7 Plus (128GB)

1x iPhone 11 Pro (64GB) [Sem caixa]

4x iPhone 11 (128GB)

1x iPhone 8 (64GB)

1x iPhone 8 Plus (64GB) [Sem caixa, sem acessórios e recondicionado]

2x iPhone 11 (64GB) R$100.000 249 1x iPhone 11 (128GB) [Sem caixa]

2x iPhone 11 (64GB)

2x iPhone XR (128GB)

1x iPhone XR (64GB)

3x iPhone 11 (128GB)

1x iPhone 8 (256GB) [Sem caixa] R$85.000

É importante lembrar que, entre os lotes que incluem produtos da Apple, pode haver também outros tipos de itens.

Além disso, a Receita Federal não faz entregas. Caso você arremate algum lote, será preciso retirar os produtos presencialmente no local indicado.

Como posso participar?

O leilão será realizado totalmente online. Para participar, é preciso ter um CPF válido e um certificado digital ativo. O acesso à plataforma acontece pelo e-CAC, o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte.

As propostas poderão ser enviadas a partir das 8h do dia 23 de junho, e o prazo vai até às 21h do dia 30/6. Já a disputa de lances está marcada para o dia 1º de julho, começando às 10h.

Há lotes disponíveis tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. Para mais detalhes, é só acessar a página oficial do leilão.