Série animada “Not a Box”, do Apple TV+, ganha trailer oficial

O Apple TV+ liberou hoje o trailer oficial de “Não é Uma Caixa” (“Not a Box”), a nova série animada para crianças e para a família do serviço, a qual está marcada para estrear no dia 13 de junho.

Na produção, que é baseada no livro homônimo de Antoinette Portis, acompanhamos Riley, um coelhinho curioso que imagina mundos mágicos, recheados de amigos e novas aventuras, munido apenas de uma simples caixa de papelão.

Com a série, a Apple promete atiçar a imaginação dos espectadores os incentivando a “criar, explorar e celebrar”, enquanto os leva para um mundo com ambientes, personagens e encontros riquíssimos.

Com um elenco de vozes que conta com Isabel Birch no papel principal e Ian James Corlett como o Adulto, “Not a Box” é escrita e coproduzida por Michael Rabb e conta com Kate Robinson como a expert de imaginação e criatividade.

Dirigida por Siri Melchior, a série terá oito episódios e contará ainda com Debbie Crosscup, Andrew Ruhemann, Harry Lowell, Angus Wall, Linda Carlson e Dete Meserve como produtores executivos.

