WhatsApp anuncia recurso para a criação de colagens nos Status

O WhatsApp anunciou hoje novos recursos para os Status, espaço para publicações pessoais que somem depois de 24 horas e que permitem expressar sua personalidade.

Publicidade

Os Status podem ser uma maneira útil de manter seus contatos atualizados sobre o que está acontecendo na sua vida, e a atualização trouxe funções que prometem deixá-los ainda mais customizáveis.

A função Layout permite montar suas publicações no estilo colagem com até seis fotos, utilizando ferramentas de edição que deixam você personalizar o resultado final e deixá-lo do seu jeito — de forma similar ao recurso existente nos Stories do Instagram.

Agora, também é possível transformar fotos em figurinhas diretamente da câmera e, em seguida, adicioná-las às suas atualizações de status. Também é possível editar e rotacionar os stickers recém-criados para deixá-los no tamanho e no formato que você preferir.

Além disso, a função Sua vez (que já havia começado a pintar para algumas pessoas no início do mês) chega para criar pequenas trends e convidar seus amigos e contatos a participarem. Também de forma similar ao recurso existente no Instagram, outras pessoas podem selecionar o convite e compartilhar as mesmas figurinhas e conteúdos nos seus próprios status, criando uma espécie de corrente.

Publicidade

Por fim, outro recurso útil (e, particularmente, meu favorito) relembrado pelo WhatsApp é o de adicionar músicas aos status, com atualizações totalmente dedicadas a faixas específicas ou figurinhas de músicas que ajudam a compartilhar canções que mais combinam com o momento. Essa opção, vale lembrar, foi adicionada pelo mensageiro ainda em março.

O WhatsApp prometeu liberar esses recursos para todos “nos próximos meses”.