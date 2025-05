Xcode 16.4 é lançado com SDKs para as versões atuais dos sistemas da Apple

A Apple atualizou ontem o Xcode para a versão 16.4. Com a proximidade do fim do ciclo de atualizações da atual versão dos sistemas operacionais da empresa, o update tem como foco as tradicionais atualizações dos seus kits de desenvolvimento de software (SDKs).

Publicidade

De acordo com a Maçã, o Xcode 16.4 inclui os SDKs para o iOS 18.5, o iPadOS 18.5, o watchOS 11.5, o macOS Sequoia 15.5 e o visionOS 2.5, permitindo a depuração em dispositivos físicos que estejam com pelo menos o iOS 15, tvOS 15, watchOS 7 e visionOS 1.

Requerendo um Mac com no mínimo o macOS Sequoia 15.3 para funcionar, o Xcode 16.4 também continua oferecendo à Swift 6.1, versão que já havia dado as caras no Xcode 16.3, lançado há cerca de um mês pela Maçã.

Junto ao Xcode 16.4, que também conta com correções de problemas e outras melhorias, a Apple também lançou as Ferramentas de Linha de Comando para o Xcode 16.4, disponíveis diretamente no painel de atualizações do macOS.

O Xcode pode ser baixado (ou atualizado) tanto pela Mac App Store quanto pelo site oficial da Apple para desenvolvedores.