Ainda em beta, novo sistema de bate-papo do X começa a ser liberado

O X (antigo Twitter) começou a liberar hoje para alguns usuários Premium a sua nova ferramenta de bate-papo integrada, o XChat.

Ainda em fase beta, ela chega para ser uma versão mais robusta do atual sistema de mensagens diretas da rede social, contanto com recursos como criptografia de ponta a ponta, a possibilidade de marcar mensagens como não lidas e o chamado “Vanishing Mode”, que faz os recados desaparecerem depois de um tempo predeterminado.

BREAKING: X CHAT will support more advanced group chats and VANISHING MODE! pic.twitter.com/zgcS6qZy6y — Nima Owji (@nima_owji) April 18, 2025 ÚLTIMAS NOTÍCIAS: O X CHAT oferecerá suporte a bate-papos em grupo mais avançados e ao VANISHING MODE!

Apesar disso, o novo sistema não irá substituir as DMs “normais”, e sim coexistir com a antiga ferramenta. Como é possível notar nas capturas de tela a seguir, haverá atalhos para ambos na barra lateral do X, e também será possível alternar entre os dois sistemas rapidamente por meio de atalhos posicionados acima das conversas.

DMs vs. X Chat pic.twitter.com/HtvCJRnE0R — Nima Owji (@nima_owji) April 19, 2025 DMs vs. X Chat You'll be able to switch between X Chat and Classic Inbox (DMs)! pic.twitter.com/9tBpYMkgXn — Nima Owji (@nima_owji) May 22, 2025 Você conseguirá alternar entre o X Chat e a Caixa de Entrada Clássica (DMs)!

Ao configurar seu perfil no XChat, usuários poderão definir uma senha de quatro dígitos, a qual também poderá ser usada para proteger as suas mensagens.

Essa expansão dos testes do XChat vêm um dia após o X pausar temporariamente a criptografia de ponta a ponta no seu chat tradicional para trabalhar “em algumas melhorias”. Segundo a plataforma, durante esse período de manutenção ainda será possível visualizar mensagens criptografadas, mas não será possível enviar novos recados com essa proteção.

