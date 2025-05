Apple TV+ anuncia “Being Heumann”, filme estrelado por Ruth Madeley

O Apple TV+ acaba de anunciar a mais nova de suas produções originais: o filme “Being Heumann”, que contará a história de Judy Heumann — uma importante ativista na luta pelos direitos de pessoas com deficiência.

A atriz indicada ao BAFTA Ruth Madeley, que estrelou anteriormente em “Doctor Who”, foi a primeira do elenco a ser revelada e está escalada para o papel principal do longa, interpretando — é claro — Heumann.

O filme será uma adaptação do bestseller homônimo de memórias de Heumann feito pela escritora, diretora e vencedora do Oscar por “CODA”, Siân Heder.

Ruth Madeley stars as disability rights icon Judy Heumann in Being Heumann, a new Apple Original Film from Academy Award-winning CODA writer and director Siân Heder.#BeingHeumann — Coming to Apple TV+ pic.twitter.com/Fe0EG9xtQh — Apple TV (@AppleTV) May 30, 2025

Sua narrativa acompanha a ativista enquanto ela lidera mais de 100 pessoas com deficiência para tomar o Edifício Federal de San Francisco, atitude que deu início a um protesto de 28 dias. Os manifestantes formaram uma comunidade unida e se recusaram a sair do edifício até que o governo americano aplicasse a seção 504 da Lei de Reabilitação, a qual exige que todos os espaços federais se tornem acessíveis.

Heumann contraiu poliomielite aos 18 meses de idade e usou cadeira de rodas durante a maior parte da vida, sendo considerada um dos maiores ícones da luta PCD. Já a diretora Heder foi responsável pelo primeiro filme com elenco predominantemente surdo a ganhar o Oscar de Melhor Filme.

Madeley também é conhecida pela defesa da representação de pessoas com deficiência nas artes, e celebrou: “Que honra inacreditável interpretar a Mãe dos direitos das pessoas com deficiência, um ícone e uma força motriz para a comunidade de pessoas com deficiência.”

“Being Heumann” será dirigido, produzido e roteirizado por Heder, tendo Rebekah Taussig como corroteirista. David Permut e Kevin Walsh atuarão como produtores pela The Walsh Company, sob seu contrato geral com a Apple. Os empresários de Heumann, John W. Beach e Kevin Cleary, da Gravity Squared Entertainment, também estão escalados como produtores. A produção executiva fica por conta de Heumann, coautora do livro “Being Heumann”, Kristen Joiner e Diana Pokorny.

As datas de gravação e de lançamento da produção ainda não foram reveladas.

