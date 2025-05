ArcEmu traz a nostalgia do Game Boy para o Apple Watch

Já pensou em jogar Pokémon, por exemplo, direto do seu pulso? Pois é, meus amigos, o que parecia impossível agora é realidade com o ArcEmu, um app que emula jogos de Game Boy no… Apple Watch!

Com a liberação dos emuladores na App Store no ano passado, desenvolvedores aproveitaram a brecha para explorar novas possibilidades — e essa talvez seja uma das mais curiosas até agora.

O ArcEmu funciona com jogos de Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance, custando apenas R$10. Depois de ser baixado no iPhone, o app aparece automaticamente no Apple Watch. É só carregar suas ROMs no iPhone que elas também ficam disponíveis no relógio.

Apesar da proposta inusitada, o ArcEmu chama atenção pelos detalhes. Ele permite:

Salvar e continuar jogos entre dispositivos (iPhone, iPad e Apple Watch);

Usar a Digital Crown como botão direcional;

Acelerar ou desacelerar o jogo;

Jogar em multiplayer via conexão sem fio;

Personalizar os botões na tela;

E até usar controle físico (mas isso só funciona no iPhone ou iPad).

Para rodar o app, é preciso ter um Apple Watch Series 3 ou mais recente, incluindo SE e Ultra. Mas nem tudo são flores, já que tela pequena e os controles sensíveis limitam bastante a experiência, principalmente em jogos que exigem agilidade.

De acordo com o pessoal do 9to5Mac, títulos mais tranquilos, como os da franquia Pokémon, funcionam bem. Já tentar jogar algo mais dinâmico, como Super Mario, pode ser um desafio.

No fim das contas, o ArcEmu não deverá substituir os emuladores no iPhone, que oferecem uma experiência muito mais confortável. Mas para quem gosta de tecnologia, nostalgia e quer impressionar os amigos, jogar Game Boy no relógio é, no mínimo, divertido.

Se você é do tipo que vive com o Apple Watch no pulso e curte uma boa dose de saudosismo, o ArcEmu vale a tentativa. Afinal, quem imaginaria que um dia daria pra jogar Pokémon direto do relógio? 🎮