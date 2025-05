Google Fotos agora permite empilhar imagens manualmente no iOS

O Google Fotos está implementando um novo recurso chamado “Stack photos” no iOS, o qual permite que os usuários selecionem e agrupem manualmente suas fotos da maneira que preferirem.

As pilhas têm o objetivo de evitar que fotos duplicadas obstruam a visualização da galeria, unindo-as no mesmo grupo e tornando a galeria mais organizada. Antes, elas eram criadas de forma automática pelo app com imagens parecidas — e podiam apenas ser desfeitas ou ter fotos específicas removidas manualmente, caso o usuário desejasse.

Por enquanto, a opção de criá-las manualmente foi lançada apenas no iOS e visa dar mais controle aos usuários para organizar suas fotos da maneira que preferirem, sejam elas duplicadas/semelhantes ou não. Você pode, por exemplo, criar uma pilha com diferentes fotos de uma viagem ou um evento, que não necessariamente tenham semelhanças visuais.

A novidade foi identificada pelo Android Authority por meio de um novo botão “Stack photos” (“Empilhar fotos”, em tradução direta) na versão 7.29 do Google Fotos para iPhone, que aparece após o usuário selecionar diferentes fotos manualmente.

Por mais que ainda não haja informações oficiais sobre o lançamento do recurso no Android, existem evidências de que ele está em desenvolvimento e será liberado gradualmente para todos os usuários dentro dos próximos meses.