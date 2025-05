Leilão da Receita Federal no RS tem lote com 5 MacBooks Air por R$10 mil

A Receita Federal anunciou um novo leilão de mercadorias apreendidas, conforme o edital nº 1000100/000002/2025. Entre os 148 lotes, 6 se destacam com itens da Apple, incluindo MacBooks, AirPods e AirTags.

Realizado de forma eletrônica, o certame traz produtos armazenados em cidades do Rio Grande do Sul (como Bagé, Jaguarão, Pelotas, Porto Alegre, Quaraí, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santo Ângelo, São Borja, São Gabriel, São Leopoldo e Uruguaiana).

É importante lembrar que esses produtos são vendidos sem garantia e o estado de conservação pode variar bastante. Alguns podem ser usados, estar sem acessórios ou até não funcionar — tudo isso costuma estar descrito no edital.

Além disso, alguns lotes incluem outros tipos de mercadorias, por isso vale a pena ler com atenção todas as informações antes de fazer um lance. A Receita Federal não faz entregas, então quem arrematar algum item vai precisar retirá-lo pessoalmente no local indicado. Para saber todos os detalhes, é essencial consultar o edital completo.

Veja a seguir os lotes que contam com produtos da Maçã:

Lote Produto(s) da Apple Lance mínimo 11 2x AirPods (modelo não especificado)

2x AirPods 3

1x AirPods Pro (geração não especificada)

2x AirPods Pro 2

1x Apple Watch Ultra (geração não especificada) R$3.000 14 1x capa para iPhone 16 Pro Max

1x AirPods Pro (geração não especificada) R$5.000 19 13x AirTag

1x MacBook Air M2 de 13″ (8GB/256GB)

3x MacBook Air M1 de 13″ (256GB)

1x MacBook Air M2 de 13″ (256GB)

1x AirPods 2 R$10.000 21 4x AirTag (pacote com 4 unidades) R$3.500 25 2x AirPods Pro 2 R$1.500 27 1x Mac mini M2 (8GB/256GB)

1x MacBook Air M1 de 13″ (8GB/256GB)

1x Apple Pencil (2ª geração) R$12.000

Como participar?

A participação nesse leilão da Receita Federal acontece totalmente pela internet. Para poder concorrer, é preciso ter um CPF regularizado e um certificado digital válido, que pode ser emitido pelo portal e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte).

Esse certificado é essencial para acessar o sistema do leilão e fazer os lances. O evento é aberto tanto para pessoas físicas quanto jurídicas.

Quem quiser participar poderá enviar suas propostas a partir das 12h do dia 25 de junho, com prazo final até as 18h do dia 30/6. As propostas selecionadas vão para a etapa de lances, marcada para o dia 1º de julho, às 14h.

Para mais informações e detalhes, é recomendável acessar a página oficial do leilão.