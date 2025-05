O que fazer se a sirene do Apple Watch Ultra não funcionar

A Sirene (Siren) do Apple Watch Ultra foi concebida para ser um importante componente de segurança no relógio mais robusto da Maçã.

Com ela, um som contínuo pode ser ouvido a uma distância de até 200 metros — possibilitando que pessoas à sua volta possam localizá-lo se você precisar de ajuda.

Porém, caso ela não esteja funcionando da forma como deveria, mostraremos algumas dicas do que pode ser feito para resolver isso. Veja só! 🔊

Verifique se o seu relógio não está molhado, já que isso pode fazer com que o som da sirene não soe tão alto quanto o esperado; caso esteja, aperte o botão abaixo da Digital Crown, toque no botão representado por uma gota de água e depois pressione a Digital Crown por alguns segundos até escutar um som.

A Apple informa que a sirene não funciona durante chamadas telefônicas e quando timers ou alarmes soam.

Experimente fazer um teste com a reprodução de uma música ou uma gravação do (app Gravador) para se certificar de que o problema não está nos alto-falantes do seu relógio.

Limpe a superfície onde os alto-falantes estão localizados usando um pano seco e que não solte fiapos. Se precisar, umedeça um pano com água doce para remover alguma sujeira mais difícil de remover.

Restaure o seu Apple Watch Ultra e veja se o problema foi resolvido.

Caso a situação siga ocorrendo, experimente entrar em contato com o suporte da Apple para que uma inspeção no seu relógio seja feita. É possível fazer isso pelo telefone 0800-761-0880, site ou app Suporte. Você também pode marcar um horário em uma das duas Apple Stores localizadas no Brasil ou num Centro de Serviço Autorizado Apple.

