★ UPDF 2.0 chega com mais recursos de IA, interface renovada e customizável

Se você está à procura de um bom (ou de um novo) software para visualizar e editar PDFs, saiba que o UPDF acabou de chegar à sua versão 2.0 com uma variedade de novos recursos e melhorias que certamente o distingue das demais opções.

Na versão mais recente, o UPDF conta com uma interface totalmente nova, mais opções de personalização, 18 novos recursos e 17 otimizações.

Interface

Graças a uma interface simples, o UPDF rápido e fácil de usar, oferecendo suporte a vários modos de leitura — como visualização de página única, visualização de duas páginas, rolagem de página única e rolagem de duas páginas.

A tela inicial do UPDF é sua porta de entrada para um trabalho eficiente. Ela reúne seus pontos de entrada de recursos mais frequentemente usados, projetados para fornecer a você uma experiência de processamento de documentos fluida e conveniente.

Algumas das novidades da interface do UPDF 2.0 incluem:

Seis novas ferramentas para PDF em lote.

Tarefas que antes exigiam 15 cliques agora requerem apenas 3.

Modo de apresentação de slides intuitivo.

Anote textos rapidamente com diversas ferramentas.

Gerencie miniaturas e favoritos facilmente.

Compartilhamento com um clique.

Controle as permissões para privacidade.

Editor de PDF

Além de funções básicas, como edição de texto, imagem, link, anotação, conversão, gerenciamento de páginas e proteção de documentos, o editor do UPDF também oferece recursos de localizar e substituir ou localizar e remover textos.

Ele conta ainda com um conjunto robusto de ferramentas de anotação em PDF, entre elas nota adesiva, caixa/balão de texto, anexo, adesivos, carimbos e assinatura. Na versão mais recente, você também pode responder às anotações, ocultá-las ou usar o filtro de lista para organizá-las e facilitar a leitura.

Também é possível realizar as ações abaixo com os recursos de edição do UPDF:

Adicionar/editar texto, alterar fonte, cor e tamanho da fonte.

Cortar, girar, extrair, substituir e excluir texto.

Adicionar links, vincular a páginas específicas dentro do PDF ou a uma página da web.

Personalizar as configurações de layout.

Adicionar anexos como documentos, imagens, vídeos, áudio, etc.

Criação e edição de formulários.

Assinatura digital ou assinatura manuscrita.

Gerenciamento e impressão de favoritos.

OCR

Um software de PDF que se preze oferece a tecnologia OCR — e esse é o caso do UPDF. Com esse recurso, é possível a conversão e extração rápidas de dados para documentos PDF em 38 idiomas.

Também é possível converter rapidamente imagens (ou mesmo PDF não editáveis) ​​em arquivos editáveis ​​ou outros formatos desejados (Word, Excel, TXT, etc.), reduzindo significativamente os erros de digitação manual e aumentando a eficiência do processamento de documentos.

Outras funcionalidades do recurso de OCR incluem:

Oferece opções para seleção de layout: “Texto sobre a imagem”, “Texto sob a imagem” e “Texto e imagem na mesma camada”.

Converte PDFs editáveis ​​para o formato somente imagem com qualidade de imagem personalizável.

Utiliza MRC para compactação de imagem.

Suporta documentos e imagens digitalizados.

Oferece opções seletivas de qualidade de imagem.

Suporta documentos multilíngue.

Oferece vários formatos de saída.

Conversor de PDF

O sistema de serviço de conversão do UPDF suporta uma gama de formatos, permitindo converter facilmente diversos arquivos para PDF. O app oferece ainda suporte à conversão de PDFs para PDF/A, um formato de arquivo padrão internacional.

Além disso, o UPDF facilita a conversão em lote, permitindo converter vários PDFs para outros formatos de arquivo simultaneamente, agilizando os fluxos de trabalho com eficiência.

Estão entre vantagens do conversor integrado do UPDF:

Recurso “Criação de PDF” para converter outros tipos de arquivo para PDF, incluindo arquivos do Word, Excel, PowerPoint, imagens, Visio e CAO.

Converta documentos PDF digitalizados em formatos de arquivo editáveis.

Assistente de inteligência artificial

O UPDF 2.0 ficou ainda mais inteligente e utiliza tecnologia de IA de ponta para realizar tarefas com mais rapidez e eficiência — como analisar PDFs rapidamente, oferecendo resumo, tradução e explicação do conteúdo, além de promover diálogos profissionais.

Soma-se a isso o bate-papo em tempo real, pelo qual é possível interagir com imagens e capturas de tela, pedindo à IA que extraia texto e resolva consultas a partir de conteúdo visual. Além disso, quando se trata de explicar informações complexas, o UPDF também pode converter seus PDFs em mapas mentais com facilidade.

Os recursos de IA incluem suporte ao ChatGPT 4.1 e ao DeepSeek, garantindo funções como:

Correção gramatical abrangente.

Aprimoramento completo do conteúdo.

Escrita orientada por IA.

Preço e disponibilidade

Para aproveitar todos os recursos do software, é necessário adquirir o UPDF Pro — o qual está disponível com uma oferta limitada (saindo por 1/6 do preço do Adobe Acrobat) em planos individuais, empresariais e educacionais. Em todos eles, é possível usá-lo em quatro dispositivos — ou até seis caso adquira o serviço de Assistente de IA (opcional).

No plano individual, o UPDF Pro sai por R$201/ano. Também é possível adquirir a versão profissional a partir de uma compra única, disponível por R$337. A Assistente de IA, por sua vez, sai por R$62/mês ou R$446/ano.

No plano empresarial, os preços partem (para um usuário) de R$339 por ano e R$507 na versão vitalícia. Enquanto isso, a Assistente de IA sai a partir de R$446/ano.

No plano educacional, o UPDF Pro custa R$140/ano, enquanto a Assistente de IA sai por R$143/trimestre ou R$387/ano.

Usuários pagos da versão 1.0 podem atualizar para o UPDF 2.0 Pro sem custo adicional— basta baixá-lo no site. Novos usuários podem testar o UPDF 2.0 gratuitamente por aqui.

O UPDF 2.0 está atualmente disponível para as versões macOS e Windows. A versão disponível na Mac App Store será atualizada em breve — bem como no iOS.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: Este é um artigo escrito pelo MacMagazine, fruto de um acordo comercial com um anunciante que não influenciou a nossa opinião.