Como acessar o Controle da Câmera com apenas um gesto no iPhone

Principal novidade da linha de iPhones 16 e 16 Pro (com exceção do 16e), o Controle da Câmera (Camera Control) possibilita acessar todas as opções de captura de fotos a um clique de distância, usando o botão da lateral direita do telefone.

Uma dica muito simples possibilita que você use apenas um gesto de passar o dedo na área sensível ao toque para acessar os controles — não sendo mais necessário pressioná-lo, como ocorre por padrão.

Veja como habilitar! 📱

Abra os Ajustes, toque em “Acessibilidade” e em “Controle da Câmera”. Depois, ative a opção “Passar o Dedo” para habilitar o acesso aos controles apenas deslizando o dedo no botão.

Fácil, não?

