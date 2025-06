7 motivos para mudar do PC/Windows para o Mac em seu trabalho

Sim, naturalmente, se você acompanha o MacMagazine, é porque é usuário da Apple. No entanto, existem muitas pessoas que utilizam dispositivos da Maçã no contexto pessoal, mas um PC com Windows no trabalho.

Antes que você diga, eu sei que algumas ferramentas específicas para determinados tipos de trabalho só funcionam (ou funcionam de maneira mais fluida) no Windows e, para esses casos, não há possibilidade de mudança. Nos últimos anos, no entanto, o macOS evoluiu bastante e passou a permitir que diversas ferramentas, antes indisponíveis, também possam ser utilizadas.

Se há alguns anos a transição do Windows para o macOS parecia uma escolha questionável para muitos em ambientes profissionais, hoje os argumentos a favor dos computadores da Apple são mais fortes do que nunca — graças, especialmente, aos avanços trazidos pelo Apple Silicon, ao aprimoramento contínuo do ecossistema e à filosofia de simplicidade e longevidade da Apple, que fazem o Mac se apresentar como uma excelente opção para muitas empresas e profissionais.

Mas quais seriam os principais motivos para mudar de um PC com Windows para o Mac atualmente? Eis sete razões que podem fazer você considerar uma máquina da Maçã como o seu próximo computador de uso profissional.

Ecossistema da Apple: conectividade e integração perfeitas

Parece chover no molhado falar disso, mas sim, o ecossistema Apple é uma grande vantagem. Se você já utiliza um iPhone, um iPad ou qualquer outro dispositivo da empresa, mudar para um Mac faz muito sentido. A integração entre os aparelhos da Maçã sempre foi um destaque, mas ela tem se aprimorado no decorrer dos anos — e o nível de conectividade é um diferencial inquestionável, uma experiência que nenhum outro fabricante consegue replicar.

Com o Handoff, por exemplo, você pode começar um email no iPhone e continuar escrevendo-o no Mac, sem precisar salvar rascunhos ou reenviar mensagens para si mesmo. O AirDrop, por sua vez, permite transferências de arquivos instantâneas entre dispositivos, sem cabos ou configurações complexas. Com a Área de Transferência Universal, copiar um texto no iPhone e colá-lo no Mac é algo automático. Além disso, chamadas e mensagens podem ser atendidas diretamente no computador, eliminando a necessidade de alternar entre dispositivos constantemente.

Outro grande destaque é o Sidecar, que transforma um iPad em uma segunda tela para o Mac e expande a sua área de trabalho. Se você não quer usá-lo como segundo monitor, pode simplesmente deixá-lo do lado e usar o mesmo teclado e cursor automaticamente entre os dois aparelhos. Para quem trabalha com design ou ilustração, o Apple Pencil pode ser usado no iPad para criar gráficos que aparecem diretamente no Mac. A sincronização do iCloud (embora ainda sofrível e com vários gaps) garante que documentos, fotos e anotações estejam disponíveis em todos os dispositivos, sem necessidade de transferência manual.

Apple Silicon

Não é novidade que, desde a transição dos chips da Intel para o Apple Silicon em Macs, a Apple redefiniu o conceito de eficiência e performance. Seus processadores entregam um desempenho impressionante com um consumo energético reduzido, garantindo que um Mac funcione de maneira fluida e sem aquecimento excessivo, independentemente de estar na tomada ou não.

Diferentemente de notebooks com Windows, os quais muitas vezes reduzem significativamente a performance quando usados na bateria, um Mac mantém a sua potência total e, dependendo do uso e do Mac escolhido, é possível trabalhar o dia inteiro sem o ligar a uma tomada. Dá até para deixar a fonte em casa! 🔋

Privacidade e segurança

O assunto privacidade está em alta atualmente na bolha tecnológica, sendo uma preocupação tanto para quem quer proteger arquivos pessoais quanto para empresas que querem manter ocultos grandes segredos industriais. A segurança sempre foi um pilar no macOS, uma vez que os dispositivos da Apple costumam se beneficiar de um ecossistema fechado e altamente controlado.

Isso significa que os computadores da empresa ainda costumam oferecer um ambiente mais seguro, minimizando riscos de contaminação por malwares, de ser acometido por vulnerabilidades ou instalar softwares suspeitos que frequentemente atormentam usuários do Windows — embora, é verdade, esse cenário venha mudando nos últimos anos.

Longevidade e valor de revenda

Dois anos atrás, escrevi um artigo comparando os investimentos em computadores Apple com os de outras marcas. Já naquela época, era fácil concluir que uma das grandes vantagens dos Macs estava na sua longevidade. Enquanto boa parte dos notebooks com Windows frequentemente apresentam queda de desempenho após dois ou três anos, um Mac pode facilmente durar cinco, seis ou mais anos e ainda manter uma experiência de uso satisfatória.

O macOS é projetado para ser leve e otimizado, o que garante que mesmo máquinas mais antigas continuem funcionando bem. Eu mesmo tenho como máquinas paralelas um MacBook Air (2012) e um Mac mini (2014), e fico surpreso com o que eles ainda podem fazer.

Além disso, os computadores da Apple têm um valor de revenda muito maior. Um MacBook Pro com chip M1 ainda pode ser vendido por um preço considerável, enquanto notebooks Windows de especificações semelhantes perdem grande parte do seu valor rapidamente.

Preço

Talvez você não imaginasse encontrar este item em uma lista sobre a Apple, mas, pasmem, esse é sim um ponto positivo. Além dos fatores citados acima, que justificariam a compra de um Mac mesmo com valor mais elevado, os preços dos computadores de entrada da Apple se tornaram extremamente competitivos com o Apple Silicon — pelo menos fora do Brasil.

Um Mac mini (M4) começa a ser vendido por US$600, e um MacBook Air por US$1.000. Raros são (se é que de fato existem) os computadores concorrentes que oferecem tanto por esses valores. Isso faz muita diferença, especialmente para empresas que precisam adquirir uma grande quantidade de equipamentos e, por essa razão, o custo-benefício é fundamental.

Experiência de usuário e simplicidade

A integração do hardware com o software permite um funcionamento fluído e sem complicações. Diferente do Windows, onde a diversidade de fabricantes gera inconsistências, no Mac tudo é padronizado e otimizado para funcionar com precisão.

A Apple também simplifica a escolha: em vez de centenas de modelos e configurações confusas, ela oferece uma linha enxuta, com opções claras e bem definidas. Essa filosofia também se reflete no macOS, que possui uma interface limpa e organizada, sem aquela sobrecarga de ícones e menus do Windows. Além disso, o sistema raramente exige que o usuário fique reiniciando a máquina por conta de atualizações, um problema recorrente no Windows.

Suporte e atualizações a longo prazo

A diversidade de fabricantes, como já citado no item anterior, também faz com que o ciclo de atualizações seja diferente para cada um deles, tornando-os inconstantes e, em casos, limitados. A Apple oferece anos de atualizações consistentes para os Macs, agregando novas funcionalidades por muito mais tempo. Além disso, o suporte da Apple é reconhecido como um dos melhores do mercado, com atendimento eficiente em lojas físicas e online, algo que muitas marcas concorrentes não conseguem oferecer.

Para um usuário individual, a dificuldade no suporte pode trazer muitos transtornos, mas para uma empresa, pode ser um verdadeiro pesadelo. Por isso, com uma rede abrangente e confiável, MacBooks podem trazer confiança e segurança no funcionamento.

Vale a pena fazer a mudança?

Voltando ao início, alguns softwares da área contábil, de estatística ou engenharia, entre outros, ainda possuem versões apenas para Windows, mas esse número vem diminuindo gradativamente. Longe da sua identidade inicial, associada exclusivamente a áreas de design e vídeo, os Macs hoje são “pau para toda obra”.

Se você ou a sua empresa buscam um computador potente, seguro, durável e que ofereça uma experiência de uso fluída, o Mac se tornou uma opção difícil de ignorar. Embora o Windows também tenha evoluído e ofereça boas opções para determinados perfis de usuários, a combinação entre hardware otimizado, software bem integrado e suporte prolongado fazem do Mac uma escolha muito interessante para quem valoriza produtividade, estabilidade e longevidade.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.