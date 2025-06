Aplicativo do Instagram para iPad poderá ser lançado já neste ano

O lançamento recente do WhatsApp para iPad pode ter representado o início de uma mudança da Meta no que se refere à sua política de desenvolvimento de apps para os tablets da Maçã. O próximo, inclusive, poderá ser o do Instagram — um dos mais aguardados da história da plataforma.

De acordo com informações do jornalista Mark Gurman na newsletter “Power On” (da Bloomberg), o aplicativo do WhatsApp pode ser considerado um precursor para o da plataforma focada em fotos e vídeos — a qual já estaria sendo desenvolvida e testada ativamente por funcionários da Meta.

Com o trabalho “a todo vapor”, o futuro aplicativo deverá ser lançado já neste ano, se tudo ocorrer como esperado pela empresa — que sempre encarou o iPad como um computador e, por isso, optou por recomendar a versão web dos seus aplicativos no dispositivo da Apple.

No caso específico do Instagram, alguns detalhes técnicos também contribuíram para esse atraso, como o dilema relacionado a como as imagens (que antes eram exclusivamente quadradas) apareceriam no dispositivo e à qualidade delas em si (bem inferior nos primórdios da rede social) em uma tela maior.

Com esses obstáculos vencidos, “o sonho de uma experiência de Instagram otimizada para iPad está finalmente perto de se tornar realidade” — algo que já havia sido ventilado recentemente pelo The Information. Parece que, agora, vai!