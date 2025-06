Apple fica em 4º lugar na lista da Fortune com as maiores empresas dos EUA

A Apple perdeu uma posição no ranking Fortune 500 deste ano e aparece agora em 4º lugar na lista das maiores empresas dos Estados Unidos por receita. A gigante foi ultrapassada pela UnitedHealth Group, que assumiu a terceira colocação.

Embora continue entre as líderes, a Maçã tem oscilado nas primeiras colocações do ranking nos últimos anos, alternando posições com empresas como a própria UnitedHealth, a ExxonMobil e a Berkshire Hathaway.

Quem segue no topo é o Walmart, que lidera o ranking pelo 13º ano consecutivo, com uma receita de US$680,9 bilhões no ano fiscal referente a 2024. A Amazon manteve a segunda colocação, sendo a principal concorrente do varejo.

Confira como ficou o Top 10 deste ano:

A Fortune destacou ainda que o setor de saúde teve um desempenho de destaque neste ano: 8 empresas do segmento estão entre as 25 maiores. Três décadas atrás, o setor de saúde sequer marcava presença no topo do ranking.

No geral, as 500 maiores empresas somaram US$19,9 trilhões em receita — um recorde histórico — e empregam cerca de 31 milhões de pessoas no mundo todo. A presença feminina na liderança atingiu um patamar inédito na lista deste ano: 55 empresas são comandadas por mulheres, o maior número desde a criação do ranking.

Mesmo com desempenho financeiro consistente, a Maçã opera sob pressão de regulações, de um mercado volátil e da necessidade constante de inovação frente ao avanço acelerado da inteligência artificial.

Ainda assim, a companhia permanece como uma das marcas mais valiosas e influentes do planeta, com presença global, lealdade de consumidores e um ecossistema de produtos e serviços que a coloca na vanguarda do setor.

A lista completa está disponível no site da Fortune.

via 9to5Mac