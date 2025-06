Apple gerou US$2,38 mi por funcionário e superou concorrentes em 2024

Quando falamos em grandes empresas de tecnologia, como a Apple, a Amazon e o Google, os números sempre impressionam. Mas há uma métrica menos comentada que ajuda a entender a eficiência real dessas gigantes: a receita por funcionário.

Segundo dados da Statista, divulgados pelo Stocklytics, a Apple gerou US$2,38 milhões por colaborador em 2024. Isto é: se ela dividisse a receita igualmente entre seus funcionários, cada um teria faturado mais de US$2 milhões no ano.

Claro, esse valor não vai para o bolso dos empregados, mas ele revela o quanto a gigante de Cupertino consegue produzir com cada pessoa do seu quadro de funcionários. E isso, obviamente, diz muito sobre sua operação enxuta e lucrativa.

A Apple tem cerca de 164 mil funcionários e consegue gerar mais receita por pessoa do que outras gigantes do setor. Por exemplo: a Amazon faturou “apenas” US$410 mil por funcionário, mostrando que a Maçã consegue gerar 5x mais receita.

Outras empresas também ficaram para trás. A Microsoft gerou US$1,08 milhão por colaborador; o Google (Alphabet) chegou a US$1,91 milhão; já a Meta e a NVIDIA passaram dos US$2 milhões, mas ainda ficaram abaixo da Apple.

Em relação à NVIDIA, a empresa de Tim Cook foi 15% mais eficiente. Comparada ao Google, a diferença sobe para 25%. E, diante da Microsoft, a companhia conseguiu mais que o dobro por funcionário.

O que isso significa na prática?

Significa que a Apple tem uma estrutura eficiente: com menos funcionários do que empresas como Amazon, ela consegue gerar mais dinheiro. Isso se deve, em grande parte, ao alto valor dos seus produtos, ao foco em inovação e à forma como organiza sua operação.

Mesmo com uma leve queda de 3% no lucro anual, a Apple fechou 2024 com o total de US$93,7 bilhões de lucro líquido, isto é, quase o mesmo que o Google, que liderou o ranking com US$94,2 bilhões.

Agora, um dado curioso: com base nesses resultados, a Apple faturou em média US$178 mil por minuto ou cerca de US$2.970 por segundo. Isso quer dizer que, em apenas 17 segundos, a empresa lucra o equivalente ao que um trabalhador médio dos Estados Unidos ganha em um ano inteiro (por volta de US$50 mil).

No fim das contas, a Apple não é só uma fabricante de celulares e computadores. É uma máquina de alta eficiência, capaz de transformar cada minuto, cada pessoa e cada produto em valor — e muito dinheiro. 💰

via Android Headlines