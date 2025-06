Apple Intelligence: como usar as Respostas Inteligentes no Mensagens [iPhone, iPad e Mac]

Além de estar disponível no Mail, as Respostas Inteligentes (Smart Replies) também podem ser utilizadas no Mensagens (Messages) em dispositivos compatíveis com a Apple Intelligence.

Por meio delas, é possível conferir sugestões de respostas para as suas conversas com amigos e familiares que usam o iMessage, serviço de troca de mensagens entre aparelhos da Maçã.

Veja como utilizar! 💬

Com o app Mensagens aberto no seu iPhone, iPad ou Mac, selecione a conversa desejada e toque/clique no campo de digitação.

Conforme estiver conversando com a pessoa, as sugestões de resposta aparecerão logo acima do teclado, em um efeito colorido que indica que ela foi gerada usando a Apple Intelligence.

Selecione-a para enviá-la ou, se preferir, use as Ferramentas de Escrita para criar ou refinar as respostas a fim de que elas fiquem conforme o que você deseja.