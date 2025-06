Apple TV tem a melhor privacidade entre dispositivos de streaming, mostra análise

Uma análise feita pelo Ars Technica destacou a Apple TV como a set-top box mais amigável para a privacidade do usuário disponível no mercado, desbancando nomes de peso como Roku e Amazon Fire TV.

De acordo com o veículo, enquanto outros dispositivos fazem uso de uma tecnologia um tanto invasiva chamada reconhecimento automático de conteúdo (ACR, na sigla em inglês) para monitorar a navegação do usuário — e, com isso, entregar anúncios personalizados —, a caixinha da Maçã não conta com nenhum recurso do tipo, o que lhe dá uma vantagem e tanto nessa área.

Ainda é possível, é claro, que a Apple adicione o ACR às suas set-top boxes retroativamente no futuro por meio de uma atualização de software. Há, no entanto, obstáculos que dificultam essa empreitada, como especificidades do hardware, de acordo com Sherman Li, fundador da Enswers — empresa que implementou essa tecnologia nas smart TVs da Samsung e da LG.

Todo mundo acredita, em teoria, que você pode adicionar ACR em qualquer lugar que quiser, a qualquer momento, porque é um software, mas devido à maneira como [o hardware é] arquitetado… a interação entre os chipsets, como os SoCs, e o firmware é diferente em muitas situações.

Essa abordagem diferente da Apple TV também pode ser explicada pelo modelo de negócios da empresa, que não depende tanto de anúncios quanto as suas concorrentes.

Ao contrário de sistemas como o Roku OS e o webOS (da LG), o tvOS não exibe anúncios em sua interface. Desenvolvedores que queiram distribuir seus aplicativos na App Store da Apple TV também são obrigados a pedir permissão para o usuário caso queiram coletar dados de navegação.

Mas não para por aí: o veículo também elogiou o fato de a Apple TV permitir que o usuário desative recursos como a Siri, o rastreamento da localização e o envio de dados de diagnóstico para Apple já durante a configuração inicial do dispositivo.

Obviamente, isso quer dizer que a Maçã não coleta nenhuma informação dos seus usuários. Entre os dados angariados pela companhia, estão coisas como informações de compra, visualização e busca, as quais podem ser usadas para melhorar recomendações não só no app Apple TV, mas também em serviços como o Apple News e a App Store. Tudo isso, no entanto, pode ser desativado nos Ajustes do tvOS.

Caso você ainda assim não esteja confortável com o nível da coleta de dados presente na Apple TV, o veículo recomenda usar a set-top box sem uma Conta Apple cadastrada, além de desativar todos os recursos supracitados, é claro.

