Beats lança comercial com o jogador Cole Palmer, seu novo embaixador

A Beats lançou hoje um novo comercial para os Beats Studio Pro. Protagonizado pelo jogador inglês Cole Palmer, do Chelsea, a peça tem como objetivo divulgá-lo como o mais novo embaixador da marca.

Publicidade

Ao longo de 81 segundos, o vídeo mostra o jogador usando os fones de ouvido e, literalmente, deslizando tranquilamente sobre uma pista de gelo ao som da canção “Your Sweet Love”, de Lee Hazlewood.

O conceito do comercial está ligado tanto ao próprio apelido do jogador (Cold Palmer) quanto ao lema “some play, others glide” (algo como “alguns jogam, outros deslizam”), apresentado no finalzinho da peça.

Palmer, que também fez algumas fotos (abaixo) para a campanha, falou sobre a colaboração. “A música sempre faz parte da minha rotina, então estou honrado em estar entre alguns dos maiores nomes do esporte e me juntar à Beats”, disse.

Ele se refere a nomes como Lionel Messi, Lamine Yamal, Kobbie Mainoo, Erling Haaland e Alessia Russo, alguns dos embaixadores da subsidiária da Apple no mundo dos esportes.

Comprar Beats Studio Pro de Apple Preço à vista: R$2.699,10

Preço parcelado: R$2.999,00 em até 12x

Cor: arenito, azul-marinho, marrom intenso ou preto

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.