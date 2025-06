Como acompanhar a keynote de abertura da WWDC25 na próxima segunda-feira (9/6)

É, meus amigos, o ano vai finalmente começar para a Apple! Na próxima segunda-feira, 9 de junho, a empresa realizará a keynote de abertura da Worldwide Developers Conference 2025 — seu grande evento anual para desenvolvedores.

A apresentação — que deverá levar cerca de 2h — está marcada para começar às 10h da manhã de Cupertino, 14h em Brasília e 18h em Lisboa.

É nesse evento que a Apple apresentará seus mais novos sistemas operacionais, que segundo Mark Gurman igualarão seus sufixos numéricos e passarão a ser baseados sempre no ano seguinte ao anúncio — ou seja, provavelmente veremos os anúncios do iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 (de codinome “Tahoe”?), visionOS 26, tvOS 26 e watchOS 26. A princípio, não são aguardados novos hardwares nessa keynote.

A seguir, você saberá como poderá acompanhar tudinho de perto! 😉

Transmissão da Apple

Obviamente, teremos uma transmissão da keynote via streaming de vídeo.

Ela poderá ser acompanhada tanto pelo site da empresa (requer pelo menos um iPhone 7, iPad de quinta geração ou iPod touch de sétima geração rodando o Safari no iOS 12 ou superior; um Mac rodando o Safari no macOS Mojave 10.14 ou superior; ou um PC rodando o Chrome, o Firefox ou o Microsoft Edge), por uma Apple TV de segunda geração (ou superior) com a última versão do sistema operacional, bem como por uma smart TV com suporte a AirPlay 2.

Novamente, a Apple também fará stream pelo YouTube:

Mais uma vez, faremos uma cobertura de keynote ao vivo pelo YouTube. Acompanhem esta transmissão com Rafael Fischmann, começando por volta das 13h45 (pelo horário de Brasília) ou 17h45 (pelo horário de Lisboa).

A ideia aqui é complementar o streaming oficial da Apple, com tradução em tempo real e alguns comentários ao vivo — bem como interagindo com toda a galera que estiver acompanhando pelo YouTube.

Uma aba especial para o MM Live (com o vídeo) também aparecerá em nosso app, um pouco antes e até um pouco depois do evento.

Twitter X/Mastodon

Para quem não puder acompanhar tudo em detalhes durante a keynote, publicaremos no X e no Mastodon os principais destaques do que for sendo anunciado pela Apple.

Não queremos inundar timelines alheias à toa, então a ideia é só postar alguns tweets principais durante todo o evento mesmo.

Artigos completos

Obviamente, enquanto tudo isso acima acontece em tempo real durante a apresentação da Apple, teremos uma equipe trabalhando intensamente em artigos completos e detalhados sobre tudo o que for anunciado e o que mais rolar no dia aqui para o site.

Embora as keynotes da Apple em si durem normalmente entre 1h30 e 2h, a nossa cobertura se estende até tarde da noite e os dias subsequentes — a depender do volume de novidades, é claro.

Podcast

Gravaremos a edição #635 do MacMagazine no Ar na quinta-feira, dia 12 de junho, começando às 18h pelo horário de Brasília.

Vocês poderão acompanhar a gravação ao vivo pelo YouTube, ou então aguardar a versão editada que sairá até a noite de sexta-feira (13/6).

Tíquete para o Wallet

Como também já é tradição, criamos um tíquete que vocês podem colocar no app Carteira (Wallet) do iPhone a fim de serem informados um pouco antes de o evento especial começar.

Adicione-o clicando/tocando a seguir:

MM Live de MacMagazine Tíquete para o Wallet

Requer o iOS 6 ou superior

Compatível com iPhones/iPods touch

Ou escaneie o seguinte código QR usando o app Câmera (nativo do iOS):

E aí, todos ansiosos pelas novidades da WWDC25?! 😉