Como forçar a sincronização de mensagens do iMessage [iPhone, iPad e Mac]

Com o aplicativo Mensagens (Messages), os usuários de dispositivos da Apple podem enviar e receber mensagens usando o iMessage, serviço de mensagens próprio da empresa.

Publicidade

Caso use ele no seu Mac e em outro dispositivo (como o iPad ou iPhone), é possível que as mensagens não estejam sincronizadas corretamente entre esses aparelhos. Por isso, a Apple permite fazer isso de forma manual — assim, todas as suas mensagens de texto de outros dispositivos serão mostradas em todos os seus dispositivos.

Veja como fazer! 💬

No iPhone/iPad

Abra os Ajustes, depois toque no seu nome (primeira opção da lista). Toque em “iCloud” e vá em “Mensagens”. Ao fazer isso, você verá uma opção “Sincronizar Agora” na parte inferior.

No Mac

Com o Mensagens aberto, vá até Mensagens » Ajustes…, na barra de menus, ou use o atalho ⌘ command , . Acesse a aba “iMessage” e certifique-se de que “Ativar Mensagens do iCloud” está habilitada.

Outra opção é indo em Ajustes do Sistema » iCloud e clicando em “Mensagens”. Ao fazer isso, uma janela aparecerá com um botão “Sincronizar Agora” disponível.

Bem fácil, certo?