Desenvolvedor consegue rodar o jogo DOOM no raro Apple Network Server

O desafio de tentar rodar o game DOOM em todos os dispositivos eletrônicos possíveis se tornou um grande desafio (inclusive cômico) para programadores, que já conseguiram instalar o jogo nos mais inusitados dispositivos: desde Apple Watches até adaptadores de Lightning para HDMI.

A adição mais recente dessa lista foi o Apple Network Server (ANS), que possui quase três décadas de existência. Ele foi um produto separado da linha Macintosh vendido entre 1996 e 1997, e rodava o sistema operacional AIX da IBM. Na época, foi vendido no mercado por mais de US$10.000 e fez parte da última linha de computadores de mesa não-Macintosh fabricados pela Apple.

Em sua maioria, ele foi utilizado internamente pela Apple para dogfood, e é difícil encontrar um ANS que tenha sido adquirido por clientes externos. Em uma publicação, o desenvolvedor que realizou a façanha, Cameron Kaiser, explicou em termos técnicos o trabalho realizado para rodar o jogo em um dispositivo tão antigo e tão raro.

Ele explica que utilizou o hardware nativo do ANS, sem utilizar emuladores que fazem o sistema executar o Linux ou NetBSD. Um backport do AIX DOOM do NCommander também não pôde ser utilizado, já que ele roda no AIX 4.3, e o ANS não suporta rodar versões mais recentes que a AIX 4.1.5.

Kaiser, então, instalou o AIXPDSLIB como compilador e conseguiu rodar uma versão do DOOM Generic com um Makefile no X remoto. Após muitos códigos e esforços, foi possível rodar o programa com o Apple Remote Desktop.

Por fim, ele foi capaz de executar uma versão funcional do DOOM no CRT de seu Apple Network Server (modelo 500/132), com um PowerPC 604e de 200MHz, 512MB de RAM e 1MB de DRAM para vídeo. Depois, ele transferiu a imagem do game para um painel LCD , tornando-o perfeitamente jogável.

Além da postagem no blog, o código-fonte e as compilações de código para rodar o jogo em cores de 8 e 24 bits em um ANS também foram publicados por Kaiser em sua página no GitHub.

