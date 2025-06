MLB: Apple poderá adquirir direitos para transmitir o Sunday Night Baseball

Segundo o Sports Business Journal, a Apple está se destacando como uma das principais concorrentes na corrida por um pacote mais robusto de direitos de transmissão da Major League Baseball (MLB), atualmente nas mãos da ESPN.

De acordo com o site, o contrato da emissora com a liga terminará após a temporada deste ano, e a MLB estaria analisando novas possibilidades, avaliando o equilíbrio entre o alcance da TV tradicional e o potencial de lucro das plataformas digitais.

Segundo fontes próximas às negociações, a Apple — que, vale ressaltar, já exibe o Friday Night Baseball mediante um acordo de US$85 milhões anuais válido até 2028 — está em conversas para ampliar a sua presença na liga.

O foco maior seria no cobiçado pacote do Sunday Night Baseball. A ESPN, por sua vez, teria decidido não renovar seu contrato atual, avaliado em cerca de US$550 milhões por ano.

A NBC também teria feito uma proposta para assumir o pacote completo. Mesmo assim, fontes apontam que a oferta da Maçã pode ser mais vantajosa financeiramente para a MLB, especialmente se centrada nos jogos de domingo à noite, que costumam atrair grande audiência.

Ainda de acordo com o SBJ, a liga estaria considerando fechar um novo contrato com validade de três anos. Esse prazo colocaria todos os seus acordos nacionais (incluindo os com a Fox Sports e a TNT Sports) para expirarem juntos em 2028.

Com isso, a MLB teria a chance de reorganizar seus direitos de transmissão em um único pacote integrado, com apelo tanto nacional quanto local. Por enquanto, nada está decidido. As negociações continuam, e a MLB estuda diferentes formatos para redistribuir os direitos atualmente pertencentes à ESPN.

Isso inclui não apenas os jogos de domingo, mas também partidas de Wild Card (repescagem dos playoffs) e o tradicional Home Run Derby. Uma das possibilidades seria dividir esse conteúdo entre plataformas de streaming e emissoras tradicionais, a fim de atingir diferentes públicos.

Caso o acordo avance, a parceria ampliada com a MLB reforçaria o portfólio esportivo do Apple TV, que além do Friday Night Baseball, também conta com o MLS Season Pass.

Embora os jogos de sexta-feira já estejam incluídos na assinatura do Apple TV+, um novo pacote, mais extenso e mais caro, poderá abrir espaço para cobranças adicionais aos espectadores.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox.

via 9to5Mac