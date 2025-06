★ Tecnologia e paixão em campo: como a OPPO está redefinindo a experiência dos torcedores na UEFA Champions League

A temporada da UEFA Champions League 2024/25 terminou, mas a conexão entre futebol, tecnologia e emoção continua a evoluir.

Publicidade

Pelo terceiro ano consecutivo, a OPPO participou como parceira oficial de smartphones da maior competição de clubes do mundo, e mostrou mais uma vez que é possível unir paixão esportiva e inovação em experiências inesquecíveis.

Inovação que aproxima os torcedores do gramado

Durante a grande final em Munique, a OPPO transformou a Champions Village em um verdadeiro palco de tecnologia aplicada à emoção do futebol. Com recursos avançados de câmeras alimentadas por inteligência artificial, torcedores de todo o mundo puderam capturar seus momentos com nitidez e criatividade sem precedentes. A funcionalidade de zoom de longo alcance, por exemplo, permitiu que mesmo aqueles nas arquibancadas mais altas registrassem gols e defesas com a precisão de um cinegrafista profissional.

Mais do que registrar, a experiência de criar memórias ganhou um novo significado com o uso da AI Eraser, que remove elementos indesejados das imagens, e do AI Clear Image, que transforma fotos borradas em imagens prontas para serem compartilhadas com o mundo. É a paixão do futebol elevada pela tecnologia OPPO.

Um estádio digital e interativo para o torcedor moderno

Dentro da Arena de Munique, a OPPO promoveu interações imersivas com direito a selfies com o avatar de Lamine Yamal, jovem promessa espanhola e Embaixador Global da marca. A presença de lendas como Marco Materazzi e a participação de criadores de conteúdo esportivo conectaram a audiência em uma rede global de celebração — tanto no campo quanto nas redes sociais.

A OPPO também reforçou a sua visão de aproximar culturas por meio do esporte, promovendo partidas amistosas com jovens atletas e figuras lendárias do futebol como Kaká e Cafu, demonstrando que a tecnologia pode ser uma ponte entre gerações e paixões.

Compromisso com o futuro do futebol global

Muito além da final, a OPPO expandiu a sua atuação em projetos comunitários ligados ao futebol em vários países. No Brasil, o Programa de Futebol Comunitário Reno13 oferece treinamento, infraestrutura e suporte a jovens talentos da periferia paulistana. No Egito, o torneio Maker OPPO Dream League revela promessas locais. No México, uma parceria com a UNESCO promove acesso ao esporte e à educação por meio da tecnologia.

Essas iniciativas demonstram que o compromisso da OPPO com o futebol vai muito além do patrocínio: é uma visão de impacto social positivo e duradouro.

Make Your Moment: a visão que une torcedores, atletas e sonhos

A OPPO segue mostrando que a verdadeira inovação é aquela que conecta pessoas. Ao unir tecnologias de ponta às emoções do futebol, a marca redefine o que significa ser torcedor na era digital.

Na final da UEFA Champions League e em comunidades ao redor do mundo, a OPPO convida todos a “Make Your Moment” — capturar, viver e compartilhar cada instante que faz do futebol o esporte mais apaixonante do planeta.

Fique ligado: nas próximas semanas, contaremos mais histórias de como a OPPO está mudando o jogo dentro e fora de campo.