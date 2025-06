Ainda em beta, sistema de nomes de usuário do WhatsApp ganha regras no iOS; mensageiro testa criação de chatbots pelo app

Em testes há mais de um ano, o sistema de nomes de usuário do WhatsApp ganhou recentemente mais algumas novidades que chegam para torná-lo encorpado — e, talvez, mais próximo de um lançamento?

Publicidade

Como notado pelo WABetaInfo, o mensageiro introduziu na versão 25.17.10.70 do seu app para iOS (disponível no TestFlight) uma série regras para a escolha de um username, muito provavelmente para evitar golpes e outros abusos.

Mais especificamente, não será possível escolher nomes de usuário que comecem ou terminem como um domínio de internet (“www.” e “.com”/”.net”), que contem com caracteres especiais ou que sejam compostos por menos de três letras.

Além disso, eles também não poderão contar com dois pontos finais em sucessão (“..”) ou deixar de incluir pelo menos uma letra. Obviamente, também não será possível adotar um nome de usuário que já foi escolhido por alguém ou que quebre os termos de serviço da plataforma.

Publicidade

Essa tela de confirmação com as regras desaparecerá depois que usuário escolher um username elegível. Depois da confirmação de que o novo identificador foi atrelado à conta em questão, o número de telefone do seu dono não aparecerá mais em conversas privadas e em bate-papos em grupo.

Apesar desse avanço mais recente, ainda não temos uma data de lançamento marcada para esse (tão aguardado) recurso.

Chatbots de IA

E a avalanche de recursos empurrados por inteligência artificial não para no WhatsApp.

Publicidade

Segundo o WABetaInfo, o mensageiro começou a testar na versão 25.17.10.75 do seu app para iOS (disponível no TestFlight) um novo recurso que permite criar chatbots de IA diretamente da interface do WhatsApp.

Até então, era necessário acessar o Meta AI Studio, o Messenger ou o Instagram para criar seu próprio assistente de IA, o que podia ser um tanto chato e demorado. Com essa mudança, tudo pode ser feito agora sem sair do app do mensageiro.

O processo de criação desses chatbots, no entanto, continua bastante parecido. Primeiro, o usuário seleciona o papel da IA, que pode gerar coisas que vão desde dicas de viagem até mensagens motivacionais. Depois, basta escolher um estilo e um tom, o que ajudará a moldar a personalidade do chatbot, e concluir sua criação.

Publicidade

Caso você esteja sem ideias, a ferramenta oferecerá sugestões em certas etapas do processo de criação, facilitando o trabalho de usuários menos experientes com esse tipo de coisa. Assim como no Meta AI Studio, também é possível compartilhar os seus chatbots com outras pessoas.

Ainda disponível apenas para algumas pessoas inscritas na versão de testes do WhatsApp, essa novidade deverá ser expandida para mais usuários nas próximas semanas.