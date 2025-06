App do YouTube corta suporte a iPhones antigos e agora requer o iOS 16

O YouTube é o mais novo aplicativo a atualizar suas configurações de compatibilidade com o iOS. Agora, o aplicativo do Google requer pelo menos o iOS 16 para funcionar — o que corta o suporte a alguns iPhones mais antigos.

Com a novidade, iPhones 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus e SE de 1ª geração agora não são mais aptos a atualizar o software — embora provavelmente ainda possam continuar o utilizando na versão mais recente disponível em seus aparelhos (ao menos por ora).

Da mesma forma, iPads com versões inferiores ao iPadOS 16 também não podem mais baixar o atualizar o app, mas o corte abrange um número mais limitado de modelos em relação aos iPhones — especificamente, o iPad Air 2 e o iPad mini 4.

Embora a versão em uso atualmente possa ficar inutilizável com o tempo, ainda será possível continuar usando o software pelo navegador nesses aparelhos— embora a experiência nem de perto seja comparável à que se tem no aplicativo nativo.

Recentemente, algo parecido aconteceu com o aplicativo do WhatsApp. Agora, ele é compatível apenas com o iOS 15.1 ou versões superiores, ainda oferecendo uma janela de suporte maior que a do app de vídeos do Google.

