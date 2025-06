Como descobrir quem enviou Tapbacks em mensagens em grupo [iPhone, iPad e Mac]

Os Tapbacks são uma maneira bem divertida de reagir às mensagens recebidas em conversas do iMessage — que são feitas dentro do aplicativo nativo Mensagens (Messages).

Caso você faça parte de um grupo com múltiplas pessoas e haja múltiplas reações enviadas, eles aparecerão empilhados. Porém, há um jeito bem simples descobrir quem enviou cada Tapback.

Veja como fazer! 😉

Como descobrir quem enviou cada Tapback em uma mensagem pelo iPhone/iPad

Com a conversa aberta, toque duas vezes na mensagem que contenha os Tapbacks ou mantenha-a pressionada por alguns segundos.

Os nomes aparecerão na parte superior da tela.

Como descobrir quem enviou cada Tapback em uma mensagem pelo Mac

Com a conversa aberta, mantenha o clique na mensagem com múltiplos Tapbacks.

Com isso, os Tapbacks aparecerão perto da parte superior da conversa, com as fotos de contato das pessoas que fizeram os envios.