Como salvar um áudio do Mensagens no app Gravador pelo Mac

Há algum tempo, nós mostramos por aqui como é supersimples salvar um áudio recebido ou enviado pelo aplicativo Mensagens (Messages) do iPhone/iPad no app Gravador (Voice Memos).

Ocorre que a Maçã também expandiu essa opção para ser feita pelo Mac — de forma a salvar a gravação no app dedicado para guardá-la ou mesmo editá-la, se for o caso.

Veja como é muito fácil fazer isso! 👨‍💻

Abra o Mensagens no Mac e selecione a conversa desejada (usando a barra lateral esquerda).

Depois que localizar o áudio em questão, clique com o botão direito do mouse em cima do balão da mensagem e escolha “Salvar no Gravador”.

Prontinho! 😉