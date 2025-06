Conceito mostra em detalhes a possível interface redesenhada do iOS 26

Falta pouco menos de uma semana para conhecermos o iOS 26 e muita gente vem fazendo apostas sobre como deverá ficar a interface do sistema — a qual, caso os rumores estejam corretos, deverá passar por alterações substanciais.

Publicidade

O designer Sebastiaan de With, por exemplo, fez um post interessantíssimo no qual traçou um histórico dos panoramas de design já adotados pela Apple no iOS, bem como apresentou conceitualmente como ele acha que será o futuro redesign.

Como amplamente rumorado e até mesmo demonstrado pela Apple na arte do convite da WWDC25, o conceito de De With (intitulado “Living Glass”) tem como foco o vidro, unido-se ao fato desse material estar presente no iPhone em si.

Ou seja, é como se a superfície de vidro dos dispositivos ganhasse vida. Ela responderia diretamente ao conteúdo exibido no momento, bem como refletiria detalhes como luz ambiente, orientação e até mesmo ao movimento do usuário de forma orgânica.

No conceito, elementos visuais seriam mais dinâmicos e poderiam refletir o conteúdo atrás e ao redor deles — e ter diferentes camadas de profundidade. Botões, por exemplo, poderiam simplesmente “surgir” na interface com transições animadas.

Outra mudança interessante imaginada pelo designer seria nas atuais barras de abas que ficam na parte inferior dos apps. Para ele, elas flutuarão sobre o conteúdo, e não mais bloquearão toda a parte inferior (um comportamento bem “antigo”).

Quanto aos ícones do sistema, ele acredita que eles poderão ter um tratamento de vidro dinâmico, com reflexos, brilho e formas mais arredondadas — o que seria uma evolução das mudanças temáticas já implementadas na última versão dos sistema.

A Tela de Início, por sua vez, seria reformulada com uma espécie de tela sobreposta alimentada por inteligência artificial e traria informações/atalhos com base no contexto, mas sem substituir a grade de apps tradicional por completo.

Em suma, boa parte do sistema seria bastante semelhante ao visionOS, certamente trazendo um ar mais agradável e uma sensação de modernidade ao sistema, que tem evoluído lentamente e com diretrizes bem semelhantes desde o iOS 7.