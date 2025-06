Genden Phuntsok protagonizará “Tenzing”, filme do Apple TV+

O ator chinês Genden Phuntsok acaba de ser confirmado como protagonista do elenco do filme “Tenzing”, nova produção do Apple TV+.

O longa é baseado na história real do sherpa Tenzing Norgay e sua escalada do Monte Everest, em 1953 — com Phuntsok responsável por interpretá-lo. A produção ainda está em andamento, sem previsão de data de lançamento.

Production is now underway on Apple Original Films’ Tenzing, starring Genden Phuntsok as sherpa Tenzing Norgay. Tom Hiddleston and Willem Dafoe also star.#Tenzing — Coming to Apple TV+ pic.twitter.com/KQFK53zIAP — Apple TV (@AppleTV) June 3, 2025 A produção do Apple Original Films, “Tenzing”, já está em andamento. Estrelado por Genden Phuntsok como o sherpa Tenzing Norgay. Tom Hiddleston e Willem Dafoe também estrelam.

O filme biográfico conta com roteiro de Luke Davis e direção de Jennifer Peedom — que possui um relacionamento próximo com a família Tenzing e com a comunidade sherpa. Eis a descrição do longa compartilhada pelo Deadline:

Em 1953, Tenzing Norgay e Edmund Hillary, ambos forasteiros em uma expedição britânica, desafiaram probabilidades intransponíveis para alcançar o que antes era considerado impossível: chegar ao cume da montanha mais alta do mundo, o Monte Everest. Após seis tentativas anteriores, Tenzing arriscou tudo em uma última empreitada. Ele teve que navegar por políticas traiçoeiras e condições climáticas perigosas ao embarcar na escalada mais significativa de sua vida. Em meio a tudo isso, ele o fez com humor, cordialidade e generosidade para com seus companheiros de escalada, mas também com profunda reverência e respeito pela sagrada Deusa Mãe de sua montanha, Jomolungma.

Outros grandes nomes já haviam sido confirmados como coestrelas do elenco do filme, como Tom Hiddleston no papel do montanhista neozelandês Edmund Hillary e Willem Dafoe interpretando o líder da expedição inglesa, Coronel John Hunt.

Além deles, Caitríona Balfe interpretará Jull Henderson, uma amiga de Tenzing que o ajudou na organização de suas viagens ao Monte Everest. Thinley Lhamo completa o elenco como Dawa, a esposa de Tenzing.

A produção fica por conta de nomes como Liz Watts, Emile Sherman e Iain Canning (pela See-Saw Films), bem como Dersay Armstrong, Peedom e Davies. Simon Gillis, David Michôd e Norbu Tenzing (filho de Norgay) são produtores executivos, com Pravesh Sahni como coprodutor e Rakesh Singh como produtor (pela Itop Film Productions).

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

