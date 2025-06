iOS 26: Notas, Mensagens, Apple Music e CarPlay poderão ganhar novidades

Já vimos por aqui um punhado de rumores acerca da próxima geração dos sistemas operacionais da Apple, os quais serão anunciados durante a keynote de abertura da WWDC25, na próxima segunda-feira (9/6).

No entanto, ainda há tempo para conferir o que a companhia pode estar guardando sob a manga — e o 9to5Mac revelou algumas possíveis novidades envolvendo apps como Mensagens (Messages), Notas (Notes), Apple Music e CarPlay.

Mensagens : tradução automática de mensagens recebidas/enviadas e suporte a enquetes (possivelmente com suporte à Apple Intelligence).

: tradução automática de mensagens recebidas/enviadas e suporte a enquetes (possivelmente com suporte à Apple Intelligence). Notas : suporte à capacidade de exportar notas em Markdown.

: suporte à capacidade de exportar notas em Markdown. Apple Music : arte de álbum animada na Tela Bloqueada.

: arte de álbum animada na Tela Bloqueada. CarPlay: reformulação da interface (possivelmente para adequá-la ao novo design do iOS 26).

São mudanças pontuais, mas algumas muito bem-vindas (como no caso do app Notas). Além disso, com o suposto menor foco em inteligência artificial neste ano, a Apple poderá dar mais atenção a recursos que aprimorarão o desempenho dos seus serviços e sistemas.

Veremos se tais novidades realmente se confirmam na semana que vem!