“iPhones 17 Pro” poderão ter um alto-falante frontal mais alongado

Além de mudanças visuais, os “iPhones 17 Pro”, esperados para o fim deste ano, poderão introduzir também novidades em matéria de áudio, tornando o som emitido pelos smartphones mais alto e chamadas de voz, mais claras.

Publicidade

Isso porque, de acordo com o leaker conhecido com DuanRui [@duanrui1205], a Apple estaria planejando aumentar o tamanho do alto-falante frontal de seus aparelhos mais caros, aprimorando as suas capacidades em reprodução de áudio.

Como sabemos, além de usá-lo para chamadas de voz (quando o usuário leva o telefone até a orelha), a Maçã também usa esse driver como um complemento para o alto-falante principal, localizado na parte inferior do iPhone — proporcionando, assim uma espécie de experiência surround.

iPhone 17 Pro / 17 Pro Max 的听筒开孔长度,会变得很长。 — DuanRui段锐 (@duanrui1205) June 2, 2025

Ainda não está claro como a Apple colocará esse plano em prática, uma vez que essa área interna do iPhone costuma ter pouquíssimo espaço livre por conta da câmera TrueDepth (o que inclui os sensores do Face ID). É possível, no entanto, que a empresa adote a tecnologia metalens nos seus próximos smartphones flagship para diminuir o tamanho da Ilha Dinâmica (Dynamic Island) e, assim, abrir espaço para outros componentes.

Publicidade

Essa possibilidade, vale lembrar, já foi corroborada por outros leakers relativamente famosos, como Jeff Pu e Digital Chat Station, o que só coloca ainda mais lenha nessa fogueira.

Acompanhemos, portanto.

Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto

Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.