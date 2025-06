NotebookLM, do Google, agora suporta compartilhamento público por link

O Google anunciou hoje uma novidade que deve agradar bastante quem usa o NotebookLM, seu aplicativo de anotações com inteligência artificial: agora é possível compartilhar notebooks publicamente, por meio de um link, de forma simples e prática.

Antes, só dava para compartilhar um caderno com alguém informando o email da pessoa. Agora, basta clicar no botão “Compartilhar”, selecionar a opção “Qualquer pessoa com o link” e pronto — tal como já acontece com o Google Docs.

Embora os visitantes não possam editar os conteúdos originais, eles podem interagir com o material de várias formas: fazer perguntas no chat, ouvir resumos em áudio, gerar perguntas frequentes, mapas mentais e outros recursos com apoio da IA.

Com essa mudança, o NotebookLM fica mais útil para quem precisa compartilhar informações com grupos maiores, como professores que querem enviar resumos de aula para os alunos ou pesquisadores que desejam divulgar estudos.

A interface de compartilhamento segue o padrão do ecossistema do Google. Apenas donos e editores podem gerar links públicos, que podem ser desativados a qualquer momento. Assinantes do plano pago também têm acesso às estatísticas de uso.

Desde que surgiu como um projeto experimental em 2023, o NotebookLM vem ganhando espaço entre estudantes, profissionais e criadores de conteúdo. Ele se destaca por reunir informações de diferentes fontes — como documentos, apresentações e até vídeos do YouTube — e oferecer resumos, explicações e até podcasts gerados por IA. Recentemente, o app também chegou ao iOS.

O novo recurso de compartilhamento público está disponível para contas pessoais do Google, mas ainda não funciona em contas corporativas ou educacionais do Google Workspace. Por ora, a empresa não forneceu previsão para ampliar o suporte.