Nova patente da Apple descreve AirPods que leem movimentos faciais

E se pudéssemos controlar os AirPods apenas mexendo a boca ou movendo a cabeça, sem precisar falar nada? Sim, isso é possível (em partes) atualmente, mas, ao que tudo indica, a Apple está planejando tornar o recurso ainda mais avançado futuramente.

Publicidade

A empresa registrou recentemente uma nova patente nos Estados Unidos que descreve uma tecnologia capaz de reconhecer comandos silenciosos e autenticar o usuário com base em movimentos sutis da pele e dos músculos do rosto.

Segundo o documento, a ideia é permitir que os AirPods — tanto os modelos comuns, quanto os Pro e Max — interpretem gestos como sorrisos, acenos ou palavras apenas articuladas com os lábios, sem som nenhum.

O “truque” acontece graças a um sensor chamado de interferômetro de automistura (self-mixing interferometry), que funciona em conjunto com um laser VCSEL, o mesmo tipo de tecnologia usada no Face ID do iPhone.

Na prática, esses sensores detectam alterações mínimas na pele ou até vibrações nos músculos do rosto e da cabeça, e conseguem entender que tipo de comando o usuário está tentando dar. Por exemplo: bastaria articular “próxima” com os lábios para pular uma música — são os chamados “comandos silenciosos”.

Publicidade

Essa patente também descreve um sistema de bioautenticação, que garante que esses comandos só sejam aceitos se forem feitos pelo verdadeiro dono do dispositivo.

Ou seja, o sensor não apenas detecta o gesto, como também verifica se aquele movimento corresponde ao padrão facial do usuário. Isso evita que comandos sejam ativados por terceiros, como alguém imitando sua voz ou usando uma gravação.

Esse tipo de tecnologia pode ser útil em situações em que falar não é viável, como em ambientes barulhentos ou quando é preciso mais discrição. Além disso, se adotada, pode reforçar a segurança e a personalização no uso dos fones.

Publicidade

Curiosamente, o nome de um dos inventores listados na patente, Mehmet Mutlu, também aparece em um pedido anterior relacionado ao Apple Watch. Tanto ele quanto o outro inventor agora trabalham na Meta.

Embora nem toda patente registrada pela Maçã chegue a se tornar um produto real, a empresa tem um histórico consistente de incorporar essas ideias futuristas aos poucos em seus dispositivos. Precisaremos aguardar, portanto.

Comprar AirPods Max de Apple Preço à vista: R$5.931,00

Preço parcelado: R$6.590,00 em até 12x

Comprar AirPods Pro 2 de Apple Preço à vista: R$2.339,10

Preço parcelado: R$2.599,00 em até 12x

Comprar AirPods 4 de Apple Preço à vista: a partir de R$1.349,10

Preço parcelado: a partir de R$1.499,00 em até 12x

Opções: sem ou com Cancelamento Ativo de Ruído

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via AppleInsider