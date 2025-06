Promoções na App Store: Bear Walking Pal, Chloe Puzzle Game Pro, 1888 Cam – Classic Film Camera e mais!

Nesta terça-feira, confira e aproveite a nossa seleção de promoções na App Store!

Publicidade

Vamos encarar o desafio de andar 10.000 passos por dia? Essa é a proposta do Bear Walking Pal, criado pela IDEAMP. O aplicativo conta com um widget que incentiva você no decorrer do dia a caminhar e, assim, atingir o seu objetivo diário.

Já pensou em caminhar tanto que seria possível dar uma volta no globo? Em uma das telas, é possível acompanhar quanto falta para atingir essa incrível meta.

Se sentiu desafiado? 🌎 Aproveite a oferta e melhore a sua qualidade de vida! 🐻

Publicidade

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$110 em descontos:

Jogos

Puzzles.

Jogo de tiro.

Publicidade

Jogo de aventura.

Aplicativos

Suas fotos com um aspecto de câmera descartável.

Teste as suas habilidades matemáticas.

Publicidade

Utilitário para inspeções de obras.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. ✈️