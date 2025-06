Quinta temporada de “Slow Horses” estreará em 24/9 no Apple TV+; veja primeira imagem

O Apple TV+ divulgou hoje a primeira imagem, bem como a data de estreia da aguardada quinta temporada de “Slow Horses”. Uma das séries mais premiadas do serviço, a produção voltará com episódios inéditos em 24 de setembro, uma quarta-feira.

Com seis episódios, a quinta temporada da série continuará acompanhando a equipe disfuncional de agentes de inteligência britânicos, os quais servem em um departamento de aterro sanitário conhecido informalmente como Slough House.

A produção é estrelada por Gary Oldman, que vive Jackson Lamb — o líder rabugento e brilhante dos espiões que acabam em Slough House devido aos seus erros, que são considerados imperdoáveis no universo da espionagem.

Este drama perspicaz acompanha uma equipe disfuncional de agentes do MI5 — e seu chefe arrogante, o notório Jackson Lamb — enquanto navegam os mistérios e ilusões do mundo da espionagem para proteger a Inglaterra de forças sinistras.

Na quinta temporada, a suspeita principal girará em torno da namorada glamorosa do nerd de tecnologia residente Roddy Ho — um relacionamento que provavelmente estará relacionado a uma série de eventos bizarros em toda a cidade.

Além de Oldman, o elenco da série conta com nomes como Kristin Scott Thomas, Jack Lowden, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Christopher Chung, Aimee-Ffion Edwards, Ruth Bradley, James Callis, Tom Brooke e o lendário Jonathan Pryce.

Além disso, a quinta temporada da série — que é uma adaptação de “London Rules”, o próximo romance da série de livros Mick Herron — contará com a presença de Nick Mohammed (o Nate de “Ted Lasso”) como estrela convidada especial.

“Slow Horses” é adaptada para a televisão por Will Smith, que é produtor executivo ao lado de Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, Julian Stevens, Iain Canning, Emile Sherman, Gail Mutrux, Douglas Urbanski, Graham Yost e Oldman.

Sob o comando do indicado ao Emmy Saul Metzstein, a quinta temporada terá seus dois primeiros episódios disponibilizados no dia da estreia, com os quatro restantes sendo liberados nas quartas-feiras subsequentes.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

